¿Por qué 3 de cada 10 trabajadores en Colombia piensan renunciar el próximo año?

Los empleados quieren sentirse valorados y apoyados por su jefe.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La rotación laboral en el país es alta. Un análisis hecho por la Federación de Gestión Humana (ACRIP) indica que el 62,2 % de la población entre los 23 y 30 años dejan su puesto de trabajo en busca de nuevas oportunidades laborales.

Las cifras sugieren que detrás de este comportamiento hay un impacto generacional, pues la tasa de rotación disminuye en la medida en que la edad aumenta: entre 31 y 40 años (21 %); de los 41 a los 50 años (5,10 %); más de 50 años (1,9 %). Solo los de 18 a 22 años rompen esta tendencia, pues en ellos es del 5,7 % (lo que podría explicarse por el interés que tienen de acumular experiencia laboral).

Los datos también evidencian que el mercado atraviesa una transformación marcada por el envejecimiento de la población y la entrada de nuevas generaciones como fuerza principal. Se deja atrás, en parte, el antiguo modelo en el que una persona ingresaba a una empresa y permanecía allí hasta jubilarse. Hoy, los jóvenes parecen más decididos a cambiar de rumbo y no dudan en renunciar si eso les permite acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Firmas como Pricewaterhouse Coopers (PWC) aseguran que tres de cada díez trabajadores planean renunciar a sus empresas en los próximos 12 meses (la tasa ha crecido, pues en 2022 eran dos de cada diez).

¿Por qué?

Son varias las razones, pero las principales se enfocan en

Búsqueda de mejores salarios (influenciados por la presión económica y el aumento en el costo de vida)

Deterioro en el bienestar y equilibrio vida-trabajo (cada vez más trabajadores aspiran a trabajar en empresas donde haya flexibilidad en los horarios y modalidades de trabajo remoto e híbrido)

No hay oportunidades de crecimiento profesional (muchos se desmotivan porque en sus actuales empresas no hay crecimiento, ya que no se les capacita, asciende o proyecta un plan de carrera)

El ambiente laboral es negativo (tener buenas relaciones con sus jefes y pares es clave y motivador)

Síndrome de burnout (estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico)

Ausencia de liderazgo

Parte de los análisis que hacen expertos como Jorge Sánchez, quien es socio director de la firma Apolo 25, que “aunque algunos lo reducen al salario, la verdad es más compleja. Los profesionales más brillantes se van cuando se sienten ignorados, controlados o subutilizados. En otras palabras: no renuncian a la empresa, renuncian a su jefe”.

“Los colaboradores ya no se van por una diferencia de 100 mil pesos. Se van cuando perciben que su aporte se minimiza, o cuando no encuentran espacio para crecer. Esa es la renuncia silenciosa que muchas empresas aún no han aprendido a leer”, agrega Sánchez.

Para este profesional, más que nunca es clave el rol que debe asumir el liderazgo en una organización, pues el mercado laboral demanda jefes que inspiren, que reconozcan y apoyen las carreras de sus equipos de trabajo. Asegura que este tipo de perfiles se están convirtiendo en imanes de talento, mientras que los que controlan o bloquean son percibidos como repelentes.

Desde Apolo 25 aseguran que esto es lo que están buscando los colaboradores para quedarse:

● Experimentar satisfacción constante en su trabajo

● Sentir que pueden ser auténticos

● Ser recompensados de forma justa

● Que su equipo se preocupe por ellos.

● Sentirse motivados y escuchados de forma activa por su jefe.

Los altos niveles de rotación, según la ACRIP, tiene unos claros focos: las áreas de producción, el sector comercial, la administración, la tecnología de la información y servicio al cliente. El problema se hace más agudo en la base de la pirámide organizacional, como en técnicos, profesionales junior y gerencia media.

Los trabajadores se están transformando, sus intereses ya no son los mismos a los que se tenían décadas atrás. La pregunta es si las empresas también se están renovando. Los altos índices de rotación laboral sugieren que aún resta mucho trabajo por hacer, especialmente en el liderazgo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.