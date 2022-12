¿Por qué Tesla suspenderá su producción en fábrica china?

Tesla ya produce su Model Y en la nueva fabrica de Gruenheide , Alemania. Foto: AFP - PATRICK PLEUL

Tesla suspenderá la producción por etapas en su fábrica de coches eléctricos de Shanghai desde finales de mes hasta principios de enero, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de actualizaciones de la línea de producción y la desaceleración de la demanda de los consumidores.

La mayoría de los trabajadores de las líneas de montaje del Model Y y del Model 3 no serán requeridos en la última semana de diciembre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. Las interrupciones en la producción del Model Y podrían extenderse hasta principios de enero, dijo una de las personas.

Lea: La nueva jugada empresarial que prepara Tesla

La producción del sedán Model 3 podría suspenderse de nuevo durante el Año Nuevo chino, que en 2023 cae a finales de enero, para permitir nuevas actualizaciones y el mantenimiento de los equipos para atender a la versión renovada del modelo, dijo otra persona.

Los representantes de Tesla en China no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters informó más temprano este viernes que el ensamblaje del Model Y se suspendería entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, citando a personas que no identificó.

La demanda de automóviles por parte de los consumidores en China se ha visto mermada por el estricto enfoque del país en materia de covid, que ha provocado cierres repentinos y ha mantenido a los compradores alejados de los concesionarios. Las ventas al por menor de todos los vehículo de pasajeros en el país cayeron en noviembre, casi un 11% respecto a octubre, según datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros publicados el jueves.

La escasa demanda se produce justo después de que Tesla modernizara en agosto su fábrica de Shanghái para aumentar su capacidad a cerca de un millón de vehículos al año. La pionera estadounidense de vehículos eléctricos también bajó los precios y emprendió una campaña de marketing. En noviembre salieron de la fábrica un récord de más de 100.000 vehículos eléctricos, de los cuales el 70 % eran utilitarios deportivos Model Y.

Ahora, sin embargo, los plazos de entrega se están acortando drásticamente, lo que sugiere que la empresa todavía tiene inventario disponible. Cualquier Model 3 o Model Y pedido hoy en China debe entregarse dentro de un mes, según muestra el sitio web de Tesla. Ese tiempo de entrega se ha reducido de hasta cuatro semanas en octubre y hasta 22 semanas a principios de este año.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.