Presidente de junta de Ecopetrol no descarta nuevos contratos de exploración

Saúl Kattan, presidente la junta directiva de Ecopetrol. Foto: ANDRÉS TORRES/ EL ESPECTADOR - ANDRÉS TORRES

Saúl Kattan dio sus primeros comentarios a medios luego que el viernes pasado fuera designado como el presidente de la junta de Ecopetrol. El funcionario se refirió a la polémica que rodeó su nombramiento, y sobre otros puntos claves para la petrolera como la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración.

La polémica en torno a este nombramiento surgió la semana pasada: el jueves se emitió un comunicado en el que se indicaba que Carlos Gustavo Cano fue elegido como presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Pero, un día después, el viernes 28 de octubre, se conoció que Saúl Kattan fue finalmente elegido como el jefe de la junta.

La tensión surgió luego que se revelara una carta de Carlos Gustavo Cano en donde aseguraba que fue destituido, e incluso señalaba la intervención del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, Saúl Kattan desvirtuó este lunes las denuncias. El funcionario explicó que el jueves pasado se hizo una votación en la que quedó Carlos Gustavo Cano como presidente de junta, pero la reunión no había terminado. Por esto, el viernes, en el segundo día de la reunión, se pasó una proposición para realizar una nueva votación en la que quedó finalmente Kattan.

“Mi nombre es mejor y creo que se comprobó, con la reacción del doctor Cano, de haber salido a medios y sacar comunicados cuando tiene una responsabilidad fiduciaria, hablando de una empresa importante que cotiza en bolsa, con unos temas de confidencialidad, todo eso se violó; demostró (Cano) que el presidente de la junta debía ser alguien más sensato”, dijo Saúl Kattan este lunes en Blu Radio.

El funcionario también indicó en Blu Radio que apoya al presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, y que “por ahora” seguirá en el cargo.

En otra entrevista radial, Kattan indicó que no se descarta la posibilidad de firmar de nuevos contratos de exploración de petróleo, uno de los temas más sensibles desde que se posesionó el nuevo Gobierno.

“Por supuesto que la no exploración puede generar algún impacto, pero también puede que no. Hemos tenido algunos años donde no hubo exploración y no hubo nada. Sin embargo, la situación del país y la situación mundial es diferente, y esto nos obliga a mirar diferentes alternativas, como la transición energética”, dijo este lunes Kattan en La FM.

De esta manera, el comentario del presidente de la junta de Ecopetrol se suma a las voces de otros funcionarios que advierten un cambio en la postura del gobierno sobre la firma de contratos de exploración.