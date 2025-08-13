Primax Colombia sería adquirida por UNO Corp

Con este negocio, Primax busca consolidar su presencia en el país. Foto: Cortesía

El control de Primax en Colombia estaría próximo en cambiar de dueño. Este miércoles la empresa anunció que Inversiones Piuranas S.A y Global Monastir acordaron vender a las sociedades afiliadas de UNO CORP la totalidad de sus acciones en Primax Colombia S.A.

En suma, UNO CORP tomaría el control de esta empresa. Sin embargo, el negocio aún no está en firme, pues para eso necesita la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El papel de esta autoridad es relevante en el marco del control previo de integraciones empresariales.

“UNO CORP es un grupo empresarial centroamericano con más de 30 años de experiencia en distribución de combustibles. Opera en siete países de Latinoamérica —Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia— y administra una red de más de 1,800 estaciones de servicio. Gestiona marcas reconocidas como UNO, Shell (bajo licencia en algunos mercados) y Biomax. Además, ha diversificado su portafolio hacia aviación, lubricantes, bitumen y tiendas de conveniencia, operando más de 280 puntos de venta bajo las marcas Pronto y Select”, explicó Primax.

El Espectador pudo conocer que esta operación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de ambas organizaciones (Primax y UNO Corp), expandir su presencia regional y acelerar el crecimiento sostenible del negocio.

También se proyecta que esta integración implicará mejores prácticas, como la optimización de procesos y la oferta de soluciones más integrales y competitivas a clientes y aliados estratégicos.

El negocio también permitiría avanzar en proyectos como la diversificación de soluciones energéticas, desarrollo sostenible y la consolidación de Primax como una marca preparada para los desafíos del futuro energético.

​J.P. Morgan y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de GRIO (grupo que representa Primax). Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal líder de GRIO para la transacción.​

Santander actuó como asesor financiero de UNO CORP. Holland & Knight LLP actuó como asesor legal líder de UNO CORP para la transacción.​

