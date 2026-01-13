¿Qué es la financiación en el punto de venta y por qué será clave este año en los comercios?

Los comericios que emplean estos métodos de pago tienen más probabilidades de concretar las ventas. Foto: Liz Durán

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 2026 fue un buen año para el comercio. Para noviembre, el 37 % señaló que sus ventas se mantuvieron en niveles similares frente a la misma temporada del año pasado, el 38 % reportó un aumento, y el 25 % dijo que estas no fueron buenas.

No obstante, según lo explicado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, las expectativas empresariales que se tienen para este año continúan en descenso, lo que enciende alertas en el sector.

“En cuanto a las expectativas para los próximos seis meses, solo el 34% de los encuestados considera que la actividad de sus negocios mejorará, mientras que un 53% prevé un comportamiento similar al actual y un 13% se declara pesimista. En los últimos cuatro meses se evidencia un descenso sostenido en el nivel de conﬁanza empresarial. A pesar del mejor comportamiento reciente de las ventas, los empresarios mantienen una postura cautelosa frente al próximo año, marcada por la incertidumbre de un año electoral donde los colombianos se juegan su futuro”, apunta Fenalco.

Un análisis hecho por Creditop concluye que, en Colombia, el principal obstáculo entre la intención de compra y el cierre de la venta no es el producto ni el precio: son los métodos de pago.

“Aunque el país ha logrado avances significativos en la inclusión financiera con el 96,3 % de los adultos con al menos un producto financiero y el 95,8 % con una una cuenta de ahorro o corriente, el progreso no es igual si se habla del acceso al crédito formal, el cual sigue siendo limitado teniendo en cuenta que cerca del 70 % de los adultos tiene un crédito activo en el sistema financiero según el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2024”, señala la firma.

Creditop resume este fenómeno en que cada día hay miles de clientes que quieren comprar en los comercios, pero no cuentan con el dinero para pagar todo de una vez.

Es en estos escenarios en los que cobra protagonismo la financiación en el punto de venta, el cual es un mecanismo que se integra directamente a la caja y brinda opciones crediticias u otras alternativas de pago diferido a los clientes.

Las opciones que brinda este método son diversas: cuotas con tarjeta de crédito, préstamos en cuotas originados directamente en el cierre de venta digital, esquemas de “compre ahora y pague después” de corto plazo, o incluso crédito ofrecido por el propio comercio para financiar la compra de un bien o servicio específico. En todos los casos, el principio es el mismo: resolver el pago de manera rápida y transparente cuando existe intención real.

“Para el comercio, el problema rara vez es la falta de demanda. Muchas veces es una fricción en la caja. La financiación en el punto de venta permite que la transacción ocurra en el momento correcto, sin obligar al cliente a salir del flujo de compra”, explica Daniel Garzón, CEO de Creditop.

“Identificamos que ofrecer financiación en caja puede aumentar las ventas hasta un 40 % y elevar el ticket promedio hasta el 50 %. En modelos donde se combina financiación externa con línea propia, el ticket puede llegar a triplicarse, dependiendo del sector y el tipo de cliente”, añade.

En el mercado son muchas las firmas que ofrecen este tipo de alternativas para los comercios. Algunas de ellas son Addi, Credibanco, Creditop y Sistecredito.

Para los comercios que aún no han adoptado esta modalidad de pago, se recomienda encontrar un aliado y hacer visible ese medio de financiación antes de que el cliente llegue a la caja.

Creditop también recomienda:

Centralizar y diversificar opciones en un solo flujo: Depender de una sola entidad reduce aprobaciones. Comparar alternativas en tiempo real mejora la conversión y experiencia.

Diseñar líneas propias para clientes estratégicos: Con reglas claras, el crédito del comercio puede ampliar cobertura y fidelizar, sin improvisación.

Velocidad ante todo: Si la financiación se siente como trámite, la venta se cae. Decisiones en segundos y pocos pasos son clave.

Transparencia total desde el inicio: Cuota, plazo, tasa y costo final deben verse antes de confirmar. Para enero de 2026, la Superintendencia Financiera fijó el Interés Bancario Corriente para crédito de consumo en 16,24 % E.A. y la tasa de usura en 24,36 % E.A., referencias que el cliente debe poder identificar y comparar.

