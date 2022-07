¿Qué pasa con Ecopetrol y por qué es importante su gobierno corporativo?

Para el primer trimestre de este 2022 tuvo unas utilidades de $6,6 billones de pesos, las más altas registradas en su historia para dicho periodo Foto: Archivo

Ecopetrol es la empresa más grande del país. Por eso, las noticias que la rodean suelen generar repercusiones y olas importantes en la economía, y en la opinión nacional.

Un cambio en su estructura de gobierno corporativo ciertamente clasifica como una gran noticia, más aún cuando se tiene en cuenta que el principal accionista de la petrolera es el Estado y que las utilidades que genera la compañía financian una porción nada despreciable del funcionamiento del aparato estatal. Se estima que en lo que va 2022, los dividendos de Ecopetrol representan 1,2 % del PIB nacional.

Ahora bien, con la elección de Gustavo Petro como próximo presidente se han generado una serie de tensiones en el sector energético debido a algunas de las propuestas e ideas que el mandatario electo tiene alrededor del futuro de la exploración petrolera en Colombia.

El más reciente de estos pulsos tiene que ver con el gobierno corporativo de Ecopetrol.

¿Qué está pasando en Ecopetrol?

Hasta la asamblea de accionistas del 30 de marzo, la junta directiva de la petrolera estatal era conformada cada dos años, lo que significa que su periodo actual iría hasta 2023. Pero un cambio en los estatutos amplió este periodo a cuatro años, dando como resultado que el cuerpo directivo estará activo hasta 2025. También se modificó el número de periodos que puede estar una persona en la junta, pasó de ser indefinido a “más de una vez por igual periodo sin exceder tres (3) periodos en total”.

Esto generó una respuesta por parte de Petro por medio de su cuenta de Twitter:

No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias



El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo.https://t.co/GoxEpUvp7L — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2022

La respuesta ha sido criticada por algunos como una injerencia en el gobierno corporativo de la compañía, que hoy tiene una estructura de poder que permite tomar decisiones más allá de los ciclos políticos.

Este andamiaje de contrapesos es defendido por analistas como una necesidad ante el mercado, pero también como una decisión sana para maximizar el desempeño de la compañía, más allá de las visiones políticas del gobierno de turno.

La robustez en el gobierno corporativo ha sido ganada casi que a pulso, pues la compañía, históricamente, no siempre ha estado exenta de la injerencia política en el manejo técnico de sus operaciones.

Pero la lectura del revés de esa moneda es que los cambios en la junta directiva son maniobras del actual gobierno de Iván Duque para atornillar a miembros de la junta directiva y ponerle palos en la rueda a la agenda minero-energética que tiene Petro.

Sobre este asunto, José Antonio Ocampo, designado como ministro de Hacienda, dijo en una entrevista con Caracol Radio que: “Vamos a hacer cambios en la junta directiva, es un tema que se ha complicado enormemente por estas decisiones de tratar de continuar las políticas más allá del gobierno actual. Tenemos que hacer una asamblea y cambiar los estatutos para poder tomar las decisiones que les corresponderían al gobierno entrante y que, por una decisión que no tiene pies ni cabeza, decidieron no permitir”. Y agregó: “No tenemos que cambiar a todos los miembros. Ya lo veremos en su momento. Pero lo que se hizo me parece que es un atropello a la democracia colombiana y al nuevo gobierno”.

Así mismo, Ocampo se refirió a la estructura de gobierno corporativo de la petrolera al decir que “lo vamos a blindar y a seguir en cosas importantísimas que hace Ecopetrol como productor de petróleo y gas, inversionista en energías alternativas, investigación en petróleo verde” en sus declaraciones a la emisora.

Por su parte, el presidente saliente, Iván Duque, no escatimó en hacer su réplica a la posición de Petro. En entrevista con La FM Duque afirmó que no busca atornillar a la junta directiva de Ecopetrol antes de dejar el mando del país.

Según Duque, no busca atornillar a nadie porque la empresa tiene un gobierno corporativo que decide qué es lo mejor para la misma. “Si hay algo que creo que no es político es la gestión de Ecopetrol (...) los gobiernos pueden hacer los cambios, pero los mercados no son ajenos a la posible incertidumbre. Las decisiones se pueden tomar dentro del gobierno corporativo existente sin generar traumatismos”, afirmó en la emisora el primer mandatario.

¿Más cambios en otras entidades?

Casi en paralelo con el asunto Ecopetrol también se habla de posibles cambios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), órgano que dicta la línea para la regulación del mercado en materia energética.

La historia en la Creg sigue un poco la línea de Ecopetrol: los rumores de cambios apuntan hacia nuevas designaciones del gobierno de Duque que, según algunos, estarían pensadas como una forma de oposición a la agenda energética del presidente electo Petro.

De fondo, la política energética de Petro ha sido delineada de esta forma por el propio Ocampo: “El ajuste del sector petrolero y de gas tiene que ser gradual. En el caso del gas, necesitamos más reservas: eso es bastante claro. El país no puede reemplazar las exportaciones de petróleo súbitamente. Colombia tiene un déficit en cuenta corriente y no puede arriesgarse a que aumente, y la prioridad absoluta es la diversificación de las exportaciones. El objetivo básico es cómo vamos reemplazando nuestra fuente de energía”.

