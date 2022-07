Cambios en la junta de Ecopetrol: en medio de la batalla política Petro- Duque

Es un tema profundamente económico, pero que generó un rifirrafe político en medio de la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Foto: Archivo

Mientras continúa el empalme entre el gobierno saliente, del presidente Iván Duque, y el entrante, del presidente electo Gustavo Petro, un nuevo cruce de fuego se da entre ambos mandatarios. En medio de esa batalla está la especulación de la economía, los cambios propuestos por Petro y la junta directiva de Ecopetrol.

Se trata de un giro en la empresa más importante del país: la Asamblea de Accionistas aprobó que la junta directiva de la petrolera pase de tener una vigencia de dos años a cuatro años, como anunció La República esta semana. Esta modificación se hace a pocos días de que Duque deje el cargo para que asuma Petro. El presidente electo ha insistido en la necesidad de que Colombia no siga dependiendo de la extracción de combustibles fósiles (economía extractivista) sino que encamine su economía hacia la energía renovable.

Por eso, la reciente determinación que extiende el tiempo de los miembros en la junta directiva de Ecopetrol cayó mal para Petro. De hecho, escribió un trino con tono casi que pendenciero: con la frase “no nos reten” reiteró que si bien quiere la unidad nacional y para que los diferentes sectores sociales y partidos estén de acuerdo en temas fundamentales, no puede permitir que se doblegue “el voto popular que quiere energías limpias”.

No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias



El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo.https://t.co/GoxEpUvp7L — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2022

Su respuesta hace también referencia a cómo esa decisión en Ecopetrol sería una piedra en el zapato para que su gobierno entre a transformar la relación del país con el petróleo. De hecho, si Petro quiere hacer nuevos cambios, o intentar echar para atrás esta movida, tendría que intervenir para que se reformen los estatutos de la junta de la compañía.

¿Qué dijo Duque?

El presidente saliente, Iván Duque, no escatimó en hacer su réplica a la posición de Petro. En entrevista con la FM Duque afirmó que no busca atornillar a la junta directiva de Ecopetrol antes de dejar el mando del país. Su declaración hace referencia a que el Estado tiene participación importante en la junta: el gobierno de turno (en este caso el de Petro) es accionista mayoritario que, si bien tiene una voz de peso en todas las decisiones de Ecopetrol, no las determina en su ciento por ciento.

Según Duque, no busca atornillar a nadie porque la empresa tiene un gobierno corporativo que decide qué es lo mejor para la misma. “Si hay algo que creo que no es político es la gestión de Ecopetrol (...) Los gobiernos pueden hacer los cambios, pero los mercados no son ajenos a la posible incertidumbre. Las decisiones se pueden tomar dentro del gobierno corporativo existente sin generar traumatismos”, afirmó en la emisora el primer mandatario.

