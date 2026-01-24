¿Qué pasa si se mantiene el arancel al crudo colombiano que pasa por Ecuador?

Una de las medidas que más preocupa actualmente es la propuesta de imponerle una carga extra al transporte de petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La disputa comercial entre Colombia y Ecuador sigue avanzando. Este viernes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) publicó la lista de los 20 productos ecuatorianos que tendrán 30 % de arancel para ingresar al mercado colombiano.

El golpe se concentra, esencialmente, en las siguientes categorías:

Productos agrícolas y alimentos básicos, como arroz en distintas presentaciones, frijoles, plátano, azúcar y aceites vegetales (palma, girasol).

Derivados pesqueros, como grasas y aceites de pescado.

Insumos industriales, que van desde plásticos, envases y neumáticos hasta tubos de acero, papel para embalaje, calzado impermeable y herramientas de perforación.

La mayor disputa, sin embargo, se está concentrando en el terreno energético. Colombia cesó, desde este viernes, las ventas de electricidad hacia el vecino país. Este es el principal producto de las ventas internacionales de Colombia en el mercado ecuatoriano, vale aclarar.

En retaliación a esta medida, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador aseguró que el transporte de petróleo a través del Oleoducto de Crudos Pesados también estaría sujeto a arancel extra.

En un intento por bajarle tensión a este escenario, que escaló rápidamente esta semana, los dos gobiernos acordaron reunirse. Colombia propuso, en un primer momento, un encuentro este domingo. Pero el gobierno ecuatoriano aseguró que una fecha que convendría más sería la próxima semana, a la vez que aceptó el encuentro. Esto, según declaraciones de la oficina de la canciller del vecino país, Gabriela Sommerfeld

El gobierno ecuatoriano sorprendió este miércoles cuando aseguró que, debido a la situación de seguridad en la frontera entre ambos países, se impondría un arancel de 30 % a los productos colombianos que llegan a Ecuador. Según la canciller Sommerfeld, “lo que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos (colombianos) para poder cubrir este costo, que el día de hoy no es compartido”.

El impacto del arancel al crudo colombiano

Una de las medidas que más preocupa actualmente es la propuesta de imponerle una carga extra al transporte de petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que impactaría, especialmente, a la producción colombiana que se hace en la cuenca del Putumayo.

Según la más reciente información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 2025 se produjeron en esta zona unos 19.200 barriles por día, en promedio. Para noviembre, último dato reportado por la ANH, se llegó a un máximo de 22.000 barriles diarios.

Esta producción está en manos de cuatro operadores: Ecopetrol, Geopark. Gran Tierra y Parex.

De esa producción, Ecopetrol es la empresa que más mueve crudo a través de territorio ecuatoriano, con unos 10.500 barriles diarios que hacen tránsito por el OCP.

En esta lista seguiría Gran Tierra, que llega a mover 9.000 barriles diarios por territorio ecuatoriano y después, Geopark, que puede llegar a transportar unos 1.000 barriles diarios (aunque por otros ductos distintos al OCP).

Sin embargo, desde diciembre, según informó el Ministerio de Minas y Energía colombiano, no hay paso por el OCP debido a un daño en oleoducto y en este momento no se está transportando crudo por esta vía.

Este es un momento de incertidumbre, pues no es claro si la medida del gobierno ecuatoriano quedará en firme, ni cuánto tiempo estaría activa.

Para Julio César Vera, presidente de Xua Energy, “si se corta el suministro, la opción hoy es llevar el crudo por carrotanque a hasta Neiva y utilizar el oleoducto del Alto Magdalena o hasta Vasconia en Puerto Boyacá, lo que significa mayores costos de transporte del crudo, que pasaría de USD 3 a USD 4 dólares por barril a, fácilmente, USD 8 a USD 10 por barril. Y esto tiene impactos en costos operativas y financieros para las operaciones e inclusive las regalías que recibe el departamento por este mayor costo de transporte”.

