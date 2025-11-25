¿Qué viene para Millicom en su plan de comprar Tigo y Movistar?

Se estima que la posible adquisición de Movistar y Tigo por parte de Millicom tendría un costo cercano a los USD 400 millones. Todavía hay aspectos accionarios y regulatorios que deben resolverse. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

En el sector de las telecomunicaciones se cocina uno de los negocios más importantes de los últimos años. La multinacional Millicom pronto podría convertirse en la dueña de Tigo y Movistar, un movimiento que reconfiguraría por completo el tablero del negocio de las llamadas y los datos móviles en Colombia.

La intención de esta movida empresarial se hizo pública en julio de 2024, cuando Millicom, desde Luxemburgo, anunció que había firmado un memorando de entendimiento no vinculante —un acuerdo de colaboración sin compromiso legal— con...