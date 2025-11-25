Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué viene para Millicom en su plan de comprar Tigo y Movistar?

Si bien la SIC despejó buena parte del camino regulatorio, aún quedan pasos esenciales en términos de movidas de acciones y también en ajustes de tuercas de parte de la CRC en el mercado de telefonía móvil local.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
25 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Se estima que la posible adquisición de Movistar y Tigo por parte de Millicom tendría un costo cercano a los USD 400 millones. Todavía hay aspectos accionarios y regulatorios que deben resolverse. Imagen de referencia.
Se estima que la posible adquisición de Movistar y Tigo por parte de Millicom tendría un costo cercano a los USD 400 millones. Todavía hay aspectos accionarios y regulatorios que deben resolverse. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images

En el sector de las telecomunicaciones se cocina uno de los negocios más importantes de los últimos años. La multinacional Millicom pronto podría convertirse en la dueña de Tigo y Movistar, un movimiento que reconfiguraría por completo el tablero del negocio de las llamadas y los datos móviles en Colombia.

La intención de esta movida empresarial se hizo pública en julio de 2024, cuando Millicom, desde Luxemburgo, anunció que había firmado un memorando de entendimiento no vinculante —un acuerdo de colaboración sin compromiso legal— con...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Millicom

Tigo

Movistar

telefonía móvil

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.