Queremos ser la plataforma de streaming de los colombianos: Ditu

En entrevista con El Espectador, el vicepresidente de nuevos negocios y streaming de Caracol Televisión y quien asumió el liderazgo de Ditu, Marcio Guilherme Silva, habló sobre las proyecciones que tiene para esta plataforma. Foto: Diego Ojeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por décadas, la televisión reunió a las familias colombianas frente a una misma pantalla. Pero esto, como casi todo, ha cambiado.

Según el más reciente estudio de We Are Social, el teléfono móvil se consolida como el dispositivo más utilizado en Colombia, con una penetración del 98,9 % entre las personas mayores de 16 años. Le siguen las tabletas y los computadores (98,2 %), la televisión por cable o TDT (92,3 %) y la televisión en línea o por streaming (77,8 %).

Todos estos cambios exigen que la oferta de plataformas y contenidos se adapten a las nuevas formas de consumo. Es en este contexto que surge Ditu, una plataforma colombiana de streaming y gratuita.

Con una oferta de cerca de 20 canales y una amplia variedad de películas, novelas y documentales —en su mayoría producciones del Canal Caracol—, la plataforma ha logrado, en apenas cinco meses al aire, consolidar más de tres millones de usuarios al mes, 163.000 dispositivos conectados de forma simultánea y más de 35 millones de horas reproducidas en streaming.

En entrevista con El Espectador, el vicepresidente de nuevos negocios y streaming de Caracol Televisión y quien asumió el liderazgo de Ditu, Marcio Guilherme Silva, señaló que los planes a corto plazo son aumentar su oferta a 40 canales, además de llegar a todos, o por lo menos los principales, sistemas operativos de teléfonos y televisores inteligentes.

En esto, puntualiza, ha sido clave la colaboración de Amazon Web Services (AWS) con quien se tienen contratados más de 35 servicios que permiten que Ditu opere sin incidentes y con alta calidad.

Silva precisa que, más que un proveedor de servicios, AWS ha sido un aliado estratégico con quien han construido en conjunto. Entre los diversos aportes que realiza Amazon se encuentran las vías de monetización (lo que atrae a los anunciantes a poner publicidades en la plataforma), así como la operación de tecnologías como Dolby Visión y Dolby Atmos.

“El trabajo es conjunto. En ocasiones, nosotros les llevamos propuestas y ellos las materializan; pero también nos comparten ideas que nos ayudan a crecer. Lo interesante es que están en Colombia y cuentan con una capacidad local, algo poco común entre las big tech. Tenemos un intercambio muy sólido: siempre están en nuestra oficina, hacen parte de nuestro equipo y trabajan con la convicción de que el cliente debe estar en el centro. Además, impulsan iniciativas para optimizar costos (el ahorro ha sido del 50 %), aumentar ingresos y ofrecer mejores experiencias a los usuarios”, detalló Silva.

Como lo resaltó Nandini Ramani, vicepresidenta de Research, Observability and Cloud Operations en AWS, Ditu ya es uno de los grandes casos de éxito de Amazon en Colombia. La tecnología de esta compañía, puesta al servicio de la plataforma, permite ubicar al usuario en el centro de la experiencia, identificando sus gustos y necesidades. El nivel de precisión es tal que, según aseguran, pronto la oferta y la experiencia de Ditu serán completamente personalizadas.

Para Silva, otras plataformas de streaming como Netflix, Disney + y Paramount no son una competencia directa, pues cree que Ditu tiene su propio espacio en el mercado nacional. Esa visión le permite proyectar la plataforma a ser un referente colombiano en la región, con contenido original, nuevo y de otros proveedores (no solo lo que se produzca desde Caracol Televisión).

“Ditu apunta a ser la plataforma de streaming de los colombianos, no el Netflix de los colombianos. Netflix tiene su propio espacio, su trabajo, audiencia, oferta, nosotros tenemos nuestra oferta y somos una plataforma colombiana. Siempre será ese nuestro distintivo. Es un espacio nuevo, porque no existía una plataforma de streaming colombiana, la oferta de otros competidores está ahí, deben existir, traen cosas distintas, pero nosotros queremos este espacio que es la oferta colombiana”, concluye.

El entretenimiento en Colombia es digital

La información de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) muestra que, en 2024, el 60 % del tráfico en la red móvil de Colombia se concentró en tan solo cinco plataformas; estas son Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp e Instagram, las cuales pertenecen a tres empresas matrices: Meta, Alphabet y Byte Dance.

En promedio, cada año Facebook se lleva el 29,8 % del tráfico, lo que le da el liderazgo en este ranking. Le sigue YouTube, con un 11,9 %; TikTok, con el 7,5 %; Whatsapp, con el 6,7 % e Instagram, con otro 6 %.

Las plataformas de contenidos audiovisuales, independientemente de que su consumo sea desde un teléfono celular, computador o televisor, también vienen ganando protagonismo en el país. En este campo, Netflix es la que lleva la delantera, pues el 22 % de la población tiene acceso a esta. Le sigue Disney+ (9 %); Canal RCN (7 %); Youtube Premium (6 %); Amazon Prime (4 %); HBO Max (4 %); Caracol Televisión (3 %); Claro Video (1 %) y Directv Play (1 %).

Sin embargo, hay un dato que destaca y es que, según el estudio de la CRC, el 68 % de la población de 15 años o más no accede a este tipo de plataformas.

“Según datos compilados por Datareportal se estima que, en Colombia, el tiempo promedio diario dedicado a ver contenido de televisión por streaming en Internet es de una hora y 25 minutos, y que esto representa el 40% del tiempo dedicado a ver contenido de televisión en general. También reporta que entre la población de 16 años o más, los principales tipos de contenido de video vistos en Internet son los videos de música (61,4%); comedia, memes o contenido viral (44,6%); contenido educativo (37,3%); y partidos o relatos deportivos (36,3%)”, concluyó el regulador.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.