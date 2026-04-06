Quién era Hugo Zuluaga, empresario colombiano fallecido en Punta Cana

Hugo Zuluaga Foto: Cortesía

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Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, empresario colombiano de 57 años, murió en Punta Cana, República Dominicana, luego de un incidente ocurrido en una playa del sector de Bávaro, en la provincia La Altagracia. Su nombre era conocido en el país por haber fundado Quipux, una compañía tecnológica vinculada al desarrollo de soluciones para movilidad y transporte.

De acuerdo con los reportes oficiales citados por medios locales, el hecho ocurrió el viernes 3 de abril, cuando Zuluaga ingresó al mar y fue arrastrado por el oleaje.

La emergencia activó la respuesta de equipos de rescate del hotel y de personal médico, que lograron sacarlo del agua y trasladarlo a un centro asistencial de la zona. Sin embargo, falleció pese a los esfuerzos médicos.

El diagnóstico indicó que la causa de muerte fue hipoxia cerebral derivada de asfixia por inmersión.

Durante el incidente, el empresario se encontraba acompañado por sus dos hijos, de 12 y 14 años, quienes también fueron arrastrados por el oleaje, pero lograron ser rescatados con vida por los organismos de socorro. Según los reportes conocidos, el cuerpo de Zuluaga fue localizado aproximadamente 40 minutos después de iniciado el suceso.

Zuluaga había llegado a República Dominicana el 28 de marzo y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril. Su muerte generó reacciones en distintos sectores, en especial por su trayectoria en la industria tecnológica y por el papel que tuvo en herramientas ligadas a la movilidad en Colombia.

Distintas voces del sector público y empresarial expresaron mensajes de condolencia tras conocerse su fallecimiento.

Un hermano me regalo la vida y Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para… pic.twitter.com/CwAp7WnhTD — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) April 3, 2026

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