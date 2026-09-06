Dos minutos de temblor y meses para reconstruir: los negocios que buscan ponerse en pie

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter. Foto: Archivo Particular

Tener en manos una pieza de cerámica implica que el artesano o la artesana amasó, moldeó, alisó, texturizó, secó, esmaltó y quemó. En eso pasan 30 días solo para una pieza como un pocillo o un plato y si se trata de un jarrón decorativo los días suben a 45. La cerámica, digna de cualquier artesanía, es de creación lenta, de hecho se puede dañar si se apresura alguna parte del proceso.

El terremoto del pasado 10 de agosto no le hizo justicia a estos tiempos lentos: entre 90 segundos y dos minutos de movimiento sísmico se partieron en pedazos...