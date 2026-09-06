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Dos minutos de temblor y meses para reconstruir: los negocios que buscan ponerse en pie

Aunque el énfasis de la respuesta al terremoto ha estado centrada en rescate, atención a víctimas y evaluación de daños físicos, hay una etapa que debe irse realizando en paralelo con estos esfuerzos: la reactivación empresarial en las zonas afectadas. ¿Cómo avanzar en esta tarea?

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
06 de septiembre de 2026 - 04:00 p. m.
El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter.
El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter.
Foto: Archivo Particular

Tener en manos una pieza de cerámica implica que el artesano o la artesana amasó, moldeó, alisó, texturizó, secó, esmaltó y quemó. En eso pasan 30 días solo para una pieza como un pocillo o un plato y si se trata de un jarrón decorativo los días suben a 45. La cerámica, digna de cualquier artesanía, es de creación lenta, de hecho se puede dañar si se apresura alguna parte del proceso.

El terremoto del pasado 10 de agosto no le hizo justicia a estos tiempos lentos: entre 90 segundos y dos minutos de movimiento sísmico se partieron en pedazos...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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