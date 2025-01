Regulación, acuerdos y criptomonedas: ¿qué viene para las fintechs?

El rebote de las empresas de tecnología financiera que cotizan en bolsa tras los fuertes descensos desde los máximos de 2021 ha avivado el optimismo de que las oportunidades de cotizar en bolsa están en el horizonte.

Los nubarrones que se cernían sobre el sector de las tecnologías financieras en 2024 parecen estar despejándose a medida que los recortes de los tipos de interés, la recuperación de los valores de las fintechs y las promesas de un entorno normativo más laxo en la segunda administración Trump dibujan un panorama más prometedor para las startups.

Después de recibir una gran cantidad de inversiones durante el periodo que siguió a la pandemia del virus Covid-19, la gran cantidad de nuevas empresas del sector de las finanzas y la tecnología en los ámbitos de los pagos, los préstamos, la banca de consumo y otras categorías se enfrentó a un difícil periodo de ajuste. Al agotarse la financiación de capital riesgo, algunas de ellas recortaron gastos mediante despidos y estrategias de producto más centradas. Otras, con importantes arcas, se aferraron a valoraciones que ahora parecen haberse inflado durante el frenético periodo de financiación.

Todos estos factores se combinaron para paralizar la actividad de acuerdos, ralentizar el crecimiento e inspirar lamentos de un “invierno fintech”. Para 2025, sin embargo, los expertos del sector son optimistas y creen que la marea cambiará y se generará un impulso en torno a nuevas tecnologías como las stablecoins, y que la captación de capital, las adquisiciones y las salidas a bolsa empezarán a repuntar.

He aquí tres temas relacionados con las tecnologías financieras que habrá que tener en cuenta en 2025:

Regulación relajada

La quiebra de la empresa de banca como servicio Synapse Financial Technologies Inc. dejó a miles de clientes de fintech sin acceso a fondos depositados en cuentas que, en algunos casos, se anunciaban como protegidas por la Federal Deposit Insurance Corp. La debacle ha puesto a las asociaciones entre bancos y startups de fintech en el punto de mira de la regulación y ha acelerado una oleada de medidas coercitivas contra los llamados bancos patrocinadores, que se asocian con las fintechs para permitirles ofrecer productos financieros. La administración actual ha respondido con una serie de medidas coercitivas, propuestas de cambios normativos y orientaciones públicas.

Sin embargo, incluso antes del desastre de Synapse, el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, avivó la ira de grupos políticos como el American Fintech Council, que sostiene que su agencia adoptó un enfoque de “regulación por la aplicación”, sofocando la innovación en el sector bancario. Del mismo modo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha sido acusada durante mucho tiempo de extralimitación regulatoria. Recientemente, ha reclamado la supervisión de los monederos digitales comercializados por grandes empresas tecnológicas y ha investigado a empresas de tecnología financiera como PayPal Holdings Inc., Affirm Holdings Inc., Klarna Group Plc y Afterpay de Block Inc.

Todo esto podría cambiar con la nueva Administración. Los asesores de Donald Trump han tratado de reducir o eliminar los reguladores bancarios, incluida la FDIC y la CFPB, informó el Wall Street Journal. Elon Musk, colíder de la iniciativa denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, hizo un llamamiento a “Eliminar el CFPB” en un post en X. El presidente electo Trump apoya el DOGE y tiene el poder que necesita para despedir al director del CFPB, Rohit Chopra, si nada lo impide. Otros reguladores financieros que se espera que sean reemplazados incluyen a Gruenberg de la FDIC y al jefe interino de la Oficina del Contralor de la Moneda, Michael Hsu.

“Tendrá un impacto inmediato en el tono, y se producirá un cambio relativamente rápido en cuanto a los experimentos que la gente está dispuesta a hacer, las cosas a las que piensa dar prioridad”, dijo Amias Gerety, socio de QED Investors y exsubsecretario en funciones para instituciones financieras del Departamento del Tesoro de EE.UU. “Al mismo tiempo, la mayoría de las instituciones financieras intentan trazar un rumbo razonable para no tener que cambiar su negocio de forma significativa cuando cambien las actitudes reguladoras”.

Operaciones, operaciones, operaciones

El rebote de las empresas de tecnología financiera que cotizan en bolsa tras los fuertes descensos desde los máximos de 2021 ha avivado el optimismo de que las oportunidades de cotizar en bolsa están en el horizonte. El Ark Fintech Innovation ETF subió cerca de un 34% en 2024. Las empresas Klarna y Chime Financial Inc. han presentado ofertas públicas iniciales, preparando el terreno para que otros fintechs sigan su ejemplo. Stripe Inc. y Plaid Inc. son otras dos empresas que aspiran a salir a bolsa.

”Se puede ver cómo se disipa la niebla del mercado”, afirma Matt Streisfeld, socio general de la firma de inversión en tecnología financiera Oak HC/FT. “A medida que se avanza hacia el final de 2025 y principios de 2026, se pueden ver ventanas públicas abiertas”.

Mientras que el sentimiento del mercado público es más prometedor, solo un puñado de empresas privadas de tecnología financiera están lo suficientemente escaladas como para ser capaces de capear con confianza la transición. Mientras tanto, la financiación de las empresas de tecnología financiera se ha ralentizado hasta los niveles anteriores a la pandemia.

Para las startups que no quieren dar el salto público y se topan con un muro en los mercados privados, ser adquiridas por un actor más grande puede ser el camino más atractivo. El año pasado, la plataforma de finanzas personales MoneyLion Inc. fue adquirida por Gen Digital Inc. por US$1.000 millones. En 2025, los inversores esperan ver cómo se concretan operaciones similares.

”La escala que se necesita para salir a bolsa -en términos de ingresos y desde el punto de vista de la rentabilidad- ya no es de US$100 millones, sino de múltiplos de esa cifra, y muchas empresas aún no han llegado a ese punto”, afirma Neil Kapur, socio de la firma de inversión en fintech TTV Capital. “Anticipamos que veremos más estratégicas, con dinero en efectivo en sus balances, saliendo al mercado y siendo más agresivas a la hora de hacer adquisiciones”.

Mientras tanto, para aquellos que buscan recaudar más capital riesgo, hay señales de que las nubes pueden seguir despejándose. Parafin, una startup de tecnología financiera dirigida por antiguos empleados de Robinhood Markets Inc., recaudó el mes pasado US$100 millones en una ronda de última etapa que podría indicar una inversión renovada en una categoría que ha tenido dificultades para sortear la sequía de financiación de capital riesgo. La financiación supone una valoración de US$750 millones para Parafin, que ofrece productos de préstamo, gestión de gastos y herramientas de ahorro a vendedores a través de mercados como Amazon.com, Walmart Marketplace, DoorDash y TikTok Shop.

Los criptopagos se generalizan

Un mes después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales, Bitcoin superó el nivel de los US$100.00 por primera vez en la historia, probablemente impulsado por la actitud favorable a las criptomonedas del presidente electo.

La actitud favorable de Trump hacia el cripto se extiende a él mismo, entrando en la acción mediante la promoción de su propio proyecto, World Liberty Financial. La agenda pro cripto de la administración entrante es probable que ponga viento en las velas de los esfuerzos para utilizar tecnologías como stablecoins, especialmente para aquellos que tratan de expandirse internacionalmente.

La adquisición por US$1.100 millones por parte de Stripe de la empresa Bridge, emisora de stablecoins, por ejemplo, estuvo motivada por el deseo de construir una infraestructura de pagos global, según escribió el consejero delegado de Stripe, Patrick Collison, en un post X en el que anunciaba el acuerdo.

”Donde las stablecoins son más interesantes hoy en día es en los pagos transfronterizos, especialmente en países o entre países que las instituciones financieras estadounidenses y europeas consideran de riesgo moderado a alto”, afirma Gerety, de QED.

Del mismo modo, PayPal anunció que permitiría a los emisores de pagos utilizar su propia stablecoin, PYUSD, para liquidar transacciones transfronterizas en su servicio de transferencias internacionales de dinero, Xoom. PayPal también permite ya a los consumidores comprar, mantener y vender criptomonedas a través de sus carteras.

El problema de los pagos transfronterizos también atrae a las startups. YellowCard, una startup de stablecoin que negoció criptomonedas por valor de más de US$3.000 millones en 2024, se fundó para encontrar una forma de evitar las costosas transferencias bancarias internacionales.

Mientras que empresas pioneras como Stripe y PayPal están aprovechando el impulso de las criptomonedas, otras del sector de los pagos están esperando a que se dé luz verde a la regulación antes de realizar sus propias inversiones. Con la nueva Administración, esas dudas pueden empezar a disiparse.

”Desde nuestro punto de vista actual, la situación regulatoria es todavía demasiado turbia para invertir agresivamente en infraestructura de stablecoin”, dijo Jack Zhang, cofundador y CEO de Airwallex, una plataforma de pagos global. “Aunque los pagos con stablecoin no son actualmente una prioridad candente para nuestros clientes, hay una serie de áreas que estamos explorando en busca de productos que encajen en el mercado. Las stablecoins tienen el potencial de alterar una serie de casos de uso transfronterizo -como las nóminas distribuidas globalmente- y queremos estar ahí cuando la estructura normativa y la demanda de los clientes se alineen”.

