Roblox recibió su primera calificación de grado de inversión

La plataforma de juegos ha realizado un esfuerzo concertado para atraer a jugadores de más edad después de haber logrado una gran penetración entre los menores de 13 años durante la pandemia.

Agencia Bloomberg
13 de agosto de 2025 - 08:00 p. m.
Las calificaciones crediticias de grado de inversión pueden traducirse en menores costos de financiación para una empresa.
Las calificaciones crediticias de grado de inversión pueden traducirse en menores costos de financiación para una empresa.
Foto: Xataka
Los esfuerzos de Roblox Corp. por ganarse a nuevos jugadores han valido a la popular plataforma de videojuegos su primera calificación de grado de inversión, después de que S&P Global Ratings mejorara la calificación de la empresa.

La calificación crediticia de la empresa se elevó de BB+, el nivel más alto de la categoría de grado especulativo, a BBB-, el nivel más bajo de la categoría de grado de inversión, según un comunicado de S&P. La agencia de calificación citó el crecimiento de la base de usuarios de Roblox y sus reservas brutas, así como el aumento del flujo de caja operativa libre.

La plataforma de juegos ha realizado un esfuerzo concertado para atraer a jugadores de más edad después de haber logrado una gran penetración entre los menores de 13 años durante la pandemia. Las calificaciones crediticias de grado de inversión pueden traducirse en menores costos de financiación para una empresa, ya que una gama más amplia de inversores puede adquirir instrumentos de alta calificación.

Por lo general, dos de las tres principales agencias de calificación deben considerar que una empresa es de alta calidad para que pueda optar a los índices de inversión. La deuda de Roblox sigue siendo calificada como basura por Moody’s Ratings, mientras que Fitch Ratings no parece haber asignado una calificación a la empresa.

S&P también afirmó que las perspectivas de Roblox son positivas, lo que significa que sus calificaciones podrían mejorar aún más a mediano plazo.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

