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El general que dirigió Satena los cuatro años de Petro: ¿cómo está la aerolínea estatal?

Satena pierde dinero cada vez que despega hacia las regiones más apartadas del país, y esa pérdida es, paradójicamente, la medida de su éxito. El general Óscar Zuluaga, su presidente, habla sobre esa cuenta que no se cierra y sobre los planes de la aerolínea para volar más allá de las fronteras nacionales.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
03 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
General Óscar Zuluaga, presidente de Satena.
General Óscar Zuluaga, presidente de Satena.
Foto: Cortesía

¿Cuánto cuesta conectar territorios aislados y apartados que, casi nunca, ninguna aerolínea se propone sin priorizar únicamente la rentabilidad en el proceso?

Mientras la mayoría de las aerolíneas se enfocan en rutas hacia las principales ciudades nacionales e internacionales, el mayor general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, insiste en que los bajones en las utilidades de la aerolínea estatal no están supeditados puramente a la ganancia comercial, sino a la “operación ininterrumpida” de transportar, conectar y generar oportunidades en las...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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