El general que dirigió Satena los cuatro años de Petro: ¿cómo está la aerolínea estatal?

General Óscar Zuluaga, presidente de Satena. Foto: Cortesía

¿Cuánto cuesta conectar territorios aislados y apartados que, casi nunca, ninguna aerolínea se propone sin priorizar únicamente la rentabilidad en el proceso?

Mientras la mayoría de las aerolíneas se enfocan en rutas hacia las principales ciudades nacionales e internacionales, el mayor general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, insiste en que los bajones en las utilidades de la aerolínea estatal no están supeditados puramente a la ganancia comercial, sino a la “operación ininterrumpida” de transportar, conectar y generar oportunidades en las...