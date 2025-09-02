No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Satena opera en el 84 % de Colombia: ¿a cuáles destinos no llega?

Se trata de una de las aerolíneas con mayor cobertura del país y en el 74 % de sus rutas es el único operador.

Redacción Economía
02 de septiembre de 2025 - 07:43 p. m.
Foto: Cortesía Satena
Con 158 rutas activas, de las cuales el 74 % corresponden a rutas sociales donde es el único operador, Satena se consolida como la aerolínea con mayor cobertura aérea en Colombia.

Gracias a una operación robusta y estratégica, Satena, la aerolínea de los colombianos llega actualmente a 55 destinos, de los cuales 35 son considerados sociales, lo que representa un 65 % del total.

Estos destinos (en su mayoría ubicados en zonas rurales, apartadas o de difícil acceso) son atendidos bajo una lógica de servicio público para las comunidades más vulnerables.

“No se trata solo de volar, se trata de estar presentes donde nadie más llega. Satena no conecta aeropuertos: conecta vidas, conecta esperanza”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Hoy, la compañía opera en 27 de los 32 departamentos del país, lo que representa una cobertura aérea del 84 % del territorio colombiano.

Actualmente no opera en:

  • La Guajira
  • Quindío
  • Risaralda
  • Caldas
  • Magdalena

Pero la compañía proyecta cerrar la brecha y alcanzar el 100 % de cobertura nacional con la incorporación de nuevas aeronaves ATR 42-72 y Twin Otter durante el segundo semestre de 2025 y a lo largo de 2026.

Estas aeronaves están diseñadas para operar en pistas cortas o no preparadas.

Con dicha ampliación de flota, la aerolínea incrementará su capacidad para llegar a más territorios con condiciones geográficas retadoras, consolidando su papel como un actor esencial de la conectividad nacional.

