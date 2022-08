¿Se avecinan los primeros ajustes a la reforma tributaria?

El ministro de Hacienda está abierto al diálogo, pero pide que se respete la meta de recaudo que se ha propuesto el Gobierno. Foto: Cortesía

Recaudar $50 billones anuales (que es la meta que propone, a largo plazo, la reforma tributaria) es el enorme desafío que se propone el gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de ley ya está radicado en el Congreso y, como toda propuesta que busca un debate, es susceptible a cambios.

Los primeros que vendrían se dieron a conocer en el Séptimo Encuentro Empresarial Colombiano (organizado por la ANDI), en donde el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se reunió con parte de las comisiones de esta agremiación de empresarios.

Lea también: Reforma tributaria: así aumentarían los aportes de las empresas, según la ANDI

El primero de estos tiene que ver con las zonas francas que, hay que recordar, han sido reconsideradas en el Gobierno de Gustavo Petro, pues se las señala de no estar cumpliendo con la misión exportadora que les brinda beneficios tributarios. Según lo comunicado por Ocampo, se busca que estas por lo menos exporten el 40 % de su producción (avanzando paulatinamente a un umbral que llegue al 70 %).

Los empresarios le expresaron a Ocampo sus inconformidades con esta propuesta (tal parece que la consideran demasiado agresiva), le solicitaron evaluarla y trabajar en conjunto para construir la base que se necesita para que despeguen las exportaciones en el país.

“La reunión con las zonas francas fue excelente, debo decirlo. Ellos aceptan el principio de aumentar las exportaciones y estamos viendo cómo sería la transición para los planes de internacionalización que tendríamos que firma”, detalló el jefe de la cartera de Hacienda.

Le puede interesar: El complejo panorama por el que atraviesan los empresarios de Colombia

Con relación a las zonas francas, los empresarios también le solicitaron al ministro considerar casos especiales, como las empresas que venden servicios o productos a otras empresas que sí exportan.

El tema de los impuestos saludables también sería objeto de ajustes. En su reunión con los empresarios, estos le manifestaron sus inconformidades con relación al aumento del gravamen a las bebidas azucaradas. Ocampo asegura que se está reconsiderando lo que propone la reforma tributaria en esta materia.

El ministro también dice ser consciente de que estos impuestos saludables aumentarán el peso que ya tiene la inflación en los bolsillos de los colombianos (que la plata seguirá alcanzando para menos), pero también calcula que “no será una cosa monumental”.

Más allá de estas negociaciones, lo que celebran empresarios y Gobierno es el ambiente de diálogo que se ha dado en los primeros días del mandato de Gustavo Petro. Ocampo asegura que está dispuesto a recibir propuestas, siempre y cuando no se sacrifique la meta de recaudo que se han trazado para el país.

Los peros a la reforma

Este ambiente de diálogo también ha estado acompañado de cuestionamientos a las pretensiones económicas del gobierno nacional. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegura que esta podría elevar en $14 billones el peso tributario de las empresas en el país, y que la política que detener las exploraciones petroleras podría no sólo comprometer la seguridad energética del país, sino también sus exportaciones (el petróleo es el principal producto de exportación colombiano, con US$1.759 millones en junio).

Al respecto, el ministro Ocampo señaló que “eso no solamente afecta a Ecopetrol, sino a las empresas del sector privado”, pero reiteró que esta normativa sí irá en el proyecto de ley, y se muestra confiado, pues asegura que este ámbito cuenta con un amplio respaldo en el Congreso.

Lea también: Cambiar la jornada laboral nocturna y otras propuestas de la ministra de Trabajo

Continuando con este tema, el jefe de la cartera también hizo un énfasis en cambiar la estrategia de los subsidios a los combustibles en la frontera pues, asegura, “eso se ha vuelto en una fuente de contrabando y de malas prácticas. Yo les he dicho que busquemos otros mecanismos para apoyar a las fronteras”.

Finalmente, aseguró que trabaja junto con los gremios en diseñar una política exportadora que permita sustituir al petróleo como principal producto de exportación. La idea, explica, es diversificar esta oferta, explorando nuevas gamas de productos.

“Con el ministro de comercio planteamos una política de exportación. Dicho sea de paso, eso incluye las zonas francas”, detalla. Ocampo también señala que esta política no tiene como meta que Colombia exporte más de lo que importa, pues cree que eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí cree que el país necesita incrementar sus exportaciones, reduciendo la brecha que tiene con relación a las importaciones “pero no tiene por qué haber un superávit comercial”, concluye.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.