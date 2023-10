¿Se cae el acuerdo para salvar a Tigo UNE?: Millicom rechaza condiciones de EPM

Imagen de referencia Foto: Tigo

Todavía no hay “humo blanco” respecto a la crisis financiera de Tigo UNE, que necesita de un acuerdo entre sus dos socios mayoritarios, EPM y Millicom, para inyectarle recursos y así evitar un proceso de insolvencia.

Este domingo 8 de octubre, Millicom señaló que una contraoferta de EPM introdujo puntos que no son “equilibrados ni justos” y obligaciones financieras adicionales que “operan onerosamente sólo en contra de Millicom” al plan de capitalización que las partes siguen discutiendo.

No obstante, la multinacional afirmó que el acuerdo con EPM para capitalizar a Tigo UNE está “muy cerca” de cerrarse.

Los “peros” de Millicom

La semana pasada, EPM anunció que participará en el plan para capitalizar por un monto total de $600.000 millones a Tigo UNE (EPM y Millicom pondrían $300.000 millones cada uno).

Este plan incluye una eventual recompra, por parte de EPM, de las acciones que adquiriría en UNE como resultado de la capitalización. Inicialmente, el precio por acción se iba a decidir de común acuerdo entre EPM y Millicom, y la negociación tendría un plazo de un año.

Sin embargo, la multinacional europea señaló este domingo que una contraoferta enviada por EPM el viernes pasado cambió las condiciones y que ahora ese precio por acción se determinaría, de manera obligatoria, por un tercero y no de común acuerdo.

Además, según Millicom, EPM pide una extensión adicional del plazo propuesto y un valor mínimo (por acción) garantizado a favor de la empresa pública.

“Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde (…), es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente sólo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes”, indicó la multinacional europea en una carta dirigida a Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM.

Adicional a lo anterior, Millicom manifestó que “no es equilibrado ni justo que EPM pida a Millicom asumir lo que sería una obligación financiera, contable y legal de valor indeterminado e incierto”.

“Siempre ha sido nuestra prioridad que EPM y Millicom realicen esta capitalización, en conjunto, para así mantener nuestras correspondientes participaciones accionarias, como lo hemos indicado pública y privadamente en reiteradas ocasiones”, puntualizó la compañía.

