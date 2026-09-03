¿Se cayó la inteligencia artificial? Varias plataformas están presentando fallas

Se presume que una afectación en Microsoft sería la responsable de la fallas que hoy registran varias herramientas de IA. Foto: EFE - FILIP SINGER

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En lo que ya es catalogado como un evento inusual, cuatro pilares de la inteligencia artificial registran caídas e intermitencias este jueves 3 de septiembre.

Según lo registrado en la plataforma Down Detector, Chat GPT (de Open IA), Claude (de Anthropic), Gemini (de Google) y Grok (de X) presentan afectaciones desde pasadas las 8 de la mañana.

Se considera inusual porque, aunque cada una puede presentar fallas, no es común que las cuatro lo hagan al tiempo.

Según lo reportado por Open AI a las 9:58 de la mañana, se está investigando la causa que ha generado problemas en servicios como conversaciones, inicios de sesión, carga de archivos y generación de imágenes.

En su más reciente actualización, publicada a las 10:50 de la mañana, se informa que se han aplicado medidas de mitigación, mientras se avanza en la supervisión de la recuperación.

Claude, por su parte, reporta que sus servicios registran un “apagón parcial” que ya supera las tres horas en varios de sus modelos.

Algunos expertos en redes sociales señalan que una posible causa estaría relacionada con las afectaciones que también registra hoy Microsoft Azure que, casualmente, también tiene reportes de caídas pasadas las ocho de la mañana en Down Detector.

Esto resulta relevante porque, aunque cada compañía de inteligencia artificial cuenta con sus propios modelos e infraestructura, muchas dependen parcialmente de servicios en la nube para operar. Por ello, una interrupción en Azure podría ayudar a explicar por qué varias de las principales plataformas de IA están experimentando dificultades de manera simultánea.

No obstante, hay que resaltar que las causas se siguen investigando y que, de momento, no se tiene certeza de lo que pudo haber causado estas afectaciones.

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