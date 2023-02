Se espera que la inversión privada en exploración energética caiga un 33 % en 2023

La inversión en exploración para 2023 será de US $1.240 millones, 4 % menos que en 2022 cuando fue de US $1.290 millones. Foto: Bloomberg - Dennis Drenner

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico ‘Tendencias de inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas en Colombia 2022 y perspectivas 2023′.

En él incluye un análisis del clima de inversión mundial y el del país. Fue realizado con los datos suministrados por compañías que representan el 96 % de la producción y el 82 % de la exploración de petróleo y gas.

El documento revela que la inversión en exploración para 2023 será de US $1.240 millones, 4 % menos que en 2022 cuando fue de US $1.290 millones.

Ello se debe a que, pese a que la inversión en exploración de la empresa estatal se incrementará, la de las compañías de régimen privado estará entre US $650 y US $700 millones, 33 % menos que en 2022.

“La caída en la inversión exploratoria de las privadas se debe, principalmente, a la incertidumbre, y el incremento de la exploración por parte de Ecopetrol obedecería a la búsqueda de reservas, con énfasis en costa afuera”, aseguró el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.

Gas: líder en exploración

El Informe destaca que las inversiones en gas natural siguen cobrando mayor importancia en el presupuesto de exploración. Para 2023 se proyecta que sean de US $740 millones, que representa el 60 % del presupuesto total de exploración.

El 77 % de las inversiones de este año serían en tierra firme y el restante, US $280 millones, costa afuera. Es así como se proyecta perforar un pozo costa afuera, continuar con la evaluación de los pozos perforados en 2022 y adelantar actividades preparatorias para las campañas de perforación previstas a partir de 2024.

De acuerdo con el estudio, la región Caribe seguirá siendo la principal receptora de inversión exploratoria en 2023 con US $485 millones. El 58 % de la inversión en esta zona se realizará en costa afuera y el restante en tierra firme.

Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 61 % de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural. “La inversión en gas se viene incrementando desde hace varios años. Es una señal clara del interés de la industria en ir dando un giro hacia fuentes primarias de energía que son limpias”, señaló Lloreda.

La distribución de la producción

Se estima que la inversión total en producción sea de US $3.810 millones, es decir, un incremento de 6 % respecto del 2022 (US $3.590 millones). Estas inversiones se destinarán así:

52 % a la perforación de pozos de desarrollo (para producir más petróleo y gas).

25 % a facilidades de producción.

12 % a proyectos de recobro mejorado.

11 % a otras actividades.

Se prevé que la producción de petróleo para 2023 sea de 770 mil barriles por día (bpd), 16 mil bpd más en comparación con la producción promedio de 2022. Mientras que en gas, de 1.183 millones de pies cúbicos diarios (mpcd).

El departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de la inversión en producción con US $1.859 millones, seguido por Casanare (US $754 millones), Arauca (US $325 millones), Santander (US $143 millones), Putumayo (US $126 millones).

Impacto de la reforma tributaria

Según la encuesta a empresas de régimen privado, la mayor carga fiscal de la reforma tributaria generó un recorte en el presupuesto de inversión 2023.

“Algunas empresas se han visto en la necesidad de reducir su presupuesto de inversión en exploración y producción para cumplir con la reforma tributaria; lo cual es infortunado, pues estamos hablando de recursos muy importantes que el país necesita”, afirmó el presidente de ACP.

Para la mayoría de las empresas, ningún aspecto fue valorado como una mejora. Pero el 100% de los encuestados manifestó que las condiciones fiscales desmejoraron y que el 79 % de las empresas consideró que la seguridad regulatoria e institucional y la estabilidad política desmejoraron de manera significativa en el 2022.

