Shein fue la gran novedad de la moda rápida, pero ha perdido impulso

Imagen de referencia. Foto: AFP - CHARLOTTE SIEMON

Shein solía ser una de las empresas de las que más se hablaba en el sector minorista.

Podía detectar lo que quería la generación Z y, en cuestión de días, convertir esas tendencias en vestidos de malla de USD 10 y tops cortos de USD 5. Sus prendas eran tan baratas y su rotación de nuevos estilos tan incesante que #Sheinhaul se convirtió en un fenómeno en TikTok. Shein superó a rivales más grandes como Zara y H&M, comenzó a planificar una oferta pública inicial y, en un momento dado, fue valorada en casi USD 100.000 millones.

Hoy, el furor...