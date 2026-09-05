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Shein fue la gran novedad de la moda rápida, pero ha perdido impulso

El gigante minorista busca nuevas formas de crecer después de que EE.UU. y Europa desmantelaran las exenciones arancelarias que ayudaron a respaldar su modelo de bajo costo.

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Sui-Lee Wee | The New York Times
05 de septiembre de 2026 - 09:50 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: AFP - CHARLOTTE SIEMON

Shein solía ser una de las empresas de las que más se hablaba en el sector minorista.

Podía detectar lo que quería la generación Z y, en cuestión de días, convertir esas tendencias en vestidos de malla de USD 10 y tops cortos de USD 5. Sus prendas eran tan baratas y su rotación de nuevos estilos tan incesante que #Sheinhaul se convirtió en un fenómeno en TikTok. Shein superó a rivales más grandes como Zara y H&M, comenzó a planificar una oferta pública inicial y, en un momento dado, fue valorada en casi USD 100.000 millones.

Hoy, el furor...

Por Sui-Lee Wee | The New York Times

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