SIC multa a Claro por reportar a un ciudadano ante centrales de riesgo

Este viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Comcel S.A. (Claro) con una multa de $116′185.600 por no informar previamente a un ciudadano que sería reportado como moroso ante una central de riesgo.

La decisión se tomó a raíz de la denuncia del sujeto, quien manifestó que no había podido adquirir otros productos crediticios luego de que le informaran que, supuestamente, tenía obligaciones vencidas con la empresa.

“El ciudadano alegó que su identidad había sido suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con Comcel S.A.”, explicó la Superindustria.

De acuerdo con la SIC, la empresa no tiene prueba de la existencia de la obligación reportada ni evidencia de la autorización del ciudadano para reportarlo.

En esa línea, ordenó a la compañía acreditar la implementación de procedimientos que le permitan llevar un control de las denuncias de suplantación que realizan los titulares de la información, como también actualizar los reportes de manera eficaz y remitirle a la SIC las acciones correctivas adoptadas.

También urgió a la compañía evitar que se repitan hechos similares, respetar el derecho de Habeas Data y aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la SIC incorporadas en la “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”.

“La Superintendencia de Industria y Comercio reitera que no se puede reportar información sobre la cual no exista certeza sobre su veracidad, pues esto no sólo afecta el buen nombre de las personas, sino que induce a error a los usuarios de la información y al público en general”, concluyó la entidad.