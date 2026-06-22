Sony planea su primera emisión de bonos en dólares en casi tres décadas

La operación busca financiar proyectos corporativos y aprovechar el apetito de los inversionistas por deuda de alta calificación. Foto: Bloomberg - Kiyoshi Ota

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Sony Group Corp. todavía comercializaba la PlayStation original cuando acudió por última vez al mercado estadounidense de bonos con calificación de inversión. Casi tres décadas después, se prepara para volver.

La empresa encargó a Bank of America Corp. y a Morgan Stanley que mantuvieran conversaciones con inversores en deuda, que comenzaron el lunes, según una persona con conocimiento directo del asunto. Se espera que a continuación se produzca una emisión de bonos en dos tramos con vencimientos a cinco y diez años, añadió esta persona, que pidió no ser identificada al revelar información privada.

La emisión, que según indicó Sony en un documento presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) recaudará efectivo para fines corporativos generales, forma parte de una oleada de ventas de bonos de alta calificación en EE. UU. Las empresas se han apresurado a aprovechar los diferenciales de crédito históricamente ajustados, mientras crecen las expectativas de que la Reserva Federal pueda comenzar a subir los tipos de interés.

Entre otras empresas que se disponen a salir al mercado esta semana se encuentra SpaceX, de la que se espera que recaude al menos USD 20.000 millones para saldar parte de su deuda.

El Grupo Sony vendió por última vez bonos en dólares estadounidenses en 1998, cuando recaudó USD 1.500 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Una antigua filial estadounidense de la empresa con sede en Tokio salió al mercado en 2001.

La venta de deuda denominada en dólares es una opción más atractiva para las empresas japonesas ahora que el endurecimiento de la política monetaria del Banco de Japón ha situado su tipo de interés de referencia en el nivel más alto desde 1995. Las empresas han estado vendiendo cantidades récord de bonos denominados en euros en el marco de sus esfuerzos por diversificar la financiación, a medida que se han reducido los diferenciales de tipos.

El fabricante de recambios de automóvil Denso Corp. vendió el lunes un bono en dólares con calificación de inversión por valor de 500 millones de dólares, después de que el conglomerado Mitsubishi Corp. recaudara USD 1.000 millones a principios de este mes. En el mercado de eurobonos, Toyota Motor Corp. fijó el lunes el precio de EUR 1.000 millones (USD 1 140 millones) de deuda.

El año pasado, Sony escindió su división de seguros y banca para centrarse en su negocio del entretenimiento, que abarca desde videojuegos hasta música y películas. En marzo, S&P Global Ratings elevó la calificación de Sony a A+, cuatro niveles por debajo de AAA, citando unas perspectivas de sólidos beneficios y flujos de caja.

Se espera que los nuevos bonos de la empresa reciban una calificación de A2 por parte de Moody’s Ratings y de A+ por parte de S&P, según indicó la fuente.

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