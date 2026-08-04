Guerra, petróleo y aranceles no frenan a Wall Street: las ganancias mandan

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - C.J. Burton

La guerra en Irán no termina de resolverse. Los precios del petróleo bailan al vaivén de anuncios de tregua y resolución que al día siguiente se diluyen. El Niño puede hacer estragos en sistemas alimentarios a nivel global. La Reserva Federal de EE.UU. podría efectuar un alza de tasas de interés. Y el presidente Donald Trump insiste en seguir jugando con los aranceles al capricho de una voluntad más bien desprovista de datos duros.

Y, en medio de un panorama marcado por la volatilidad y las amenazas de que todo puede ser un poco más malo, 85 %...