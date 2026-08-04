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Guerra, petróleo y aranceles no frenan a Wall Street: las ganancias mandan

Guerra en Irán, amenaza de El Niño, posible alza de tasas en EE.UU. y aranceles imprevisibles de Trump. Con ese telón de fondo, 85 % de las compañías del S&P 500 superaron las expectativas de utilidades por acción, y el índice cerró el martes en un nuevo récord. ¿Por qué?

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
05 de agosto de 2026 - 03:02 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - C.J. Burton

La guerra en Irán no termina de resolverse. Los precios del petróleo bailan al vaivén de anuncios de tregua y resolución que al día siguiente se diluyen. El Niño puede hacer estragos en sistemas alimentarios a nivel global. La Reserva Federal de EE.UU. podría efectuar un alza de tasas de interés. Y el presidente Donald Trump insiste en seguir jugando con los aranceles al capricho de una voluntad más bien desprovista de datos duros.

Y, en medio de un panorama marcado por la volatilidad y las amenazas de que todo puede ser un poco más malo, 85 %...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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