Expectativa y escepticismo marcan emisión de deuda de SpaceX

El mercado cuestiona su flujo de caja pese a calificación de inversión. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Las agencias de calificación crediticia afirmaron que SpaceX es una empresa sólida con calificación de inversión. El mercado de bonos se muestra, sin embargo, más cauto.

Los bonos de la empresa con vencimiento en 2036 —que forman parte de una ronda de financiación de USD 25.000 millones de dólares— se cotizaron con una prima de 1,4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro. Esto supone un diferencial aproximadamente 0,4 puntos porcentuales más amplio que el diferencial medio de la deuda con calificación similar en la categoría BBB, según un índice de Bloomberg.

Este diferencial pone de relieve cómo el conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk se enfrentó a un público más escéptico en su primera emisión de bonos, tras haber sido recibido con gran expectación cuando este mes hizo historia con la mayor oferta pública inicial de la historia.

Los bonos de SpaceX ofrecían un rendimiento suficiente para despertar el interés de los inversores. En el momento álgido de la oferta se registraron pedidos por valor de casi USD 90,000 millones, una cifra que se redujo a USD 73,000 millones cuando se fijó el precio de la operación, según afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La cartera de pedidos final, que representaba menos de tres veces el importe de la deuda ofrecida, se situó por debajo de la media de este año, que ronda las cuatro veces en el caso de las operaciones de alta calificación, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

La mayor demanda se centró en el tramo con vencimiento más corto de la operación —y, por lo tanto, el de menor riesgo—, según afirmaron varias fuentes con conocimiento de la operación. Esa tendencia y la prima que está pagando la empresa probablemente reflejen las preocupaciones sobre el flujo de caja de SpaceX. La empresa está gastando dinero a gran ritmo y, según S&P Global Ratings, es probable que siga haciéndolo hasta 2030, con un aumento pronunciado de ese ritmo el próximo año. Se espera que los ingresos de SpaceX crezcan, pero se prevé que su gasto aumente aún más rápido.

“El mercado de valores se lleva las ganancias, no los tenedores de bonos”, afirmó Grant Nachman, fundador y director de inversiones de Shorecliff Asset Management Co. “Por eso hay que recibir una compensación por el riesgo. De ahí que una empresa pueda valer billones y, aun así, tenga que pagar un diferencial significativo para acceder a los mercados de capital de deuda”.

Es posible que los inversores en bonos tampoco vean tanta urgencia en invertir ahora en deuda, ya que se prevé que SpaceX obtenga miles de millones de dólares más en el mercado de deuda en los próximos años.

Grandes ambiciones

SpaceX tiene grandes ambiciones. Está desarrollando su red global de satélites, potenciando su negocio de inteligencia artificial e incluso pretende enviar centros de datos al espacio, además de su negocio de lanzamiento de cohetes. Es posible que los inversores en renta fija tengan poco que ganar con estos proyectos ambiciosos: por muy bien que le vaya a la empresa, a menudo no obtendrán más que los pagos de intereses y la amortización del capital.

Esto contrasta radicalmente con la situación de los inversores en renta variable, que pueden obtener enormes ganancias en los mejores escenarios posibles, lo que hace que algunos estén más dispuestos a asumir riesgos y a depositar su confianza en Musk, el fundador de la empresa, dado el potencial de revalorización.

Incluso en los mercados de renta variable, tras un repunte inicial tras la salida a bolsa, parte del entusiasmo se ha desvanecido en los últimos días. Las acciones de SpaceX subieron el martes, tras una ola de ventas de tres días que borró más de USD 600.000 millones de su valor de mercado. Se sitúan aproximadamente un 15 % por encima del precio de la OPI.

Los tenedores de bonos siguen viendo motivos para confiar en SpaceX. La empresa contaba con más de USD 100.000 millones en efectivo en sus cuentas a fecha de 19 de junio. Su objetivo es mantener unas calificaciones crediticias de alta calidad y, según han señalado las agencias de calificación, puede tomar medidas como recortar inversiones para proteger sus calificaciones si es necesario. También puede obtener más capital si es preciso.

“¿Es una historia en la que hay que confiar? Creo que sí“, afirmó Brett Kozlowski, gestor de carteras de GW&K Investment Management. Aunque Musk y la propia empresa obtengan buenos resultados, ”eso no elimina el revuelo con el que tendremos que lidiar en los titulares y demás".

Sin embargo, los inversores en deuda también se han visto afectados recientemente por su entusiasmo por las ventas de bonos tecnológicos, lo que puede hacer que ahora se muestren más cautelosos.

El gigante fabricante de chips Nvidia Corp. vendió la semana pasada USD 25.000 millones en bonos de alta calificación, atrayendo hasta USD 85.000 millones en pedidos para su primera emisión desde 2021. En general, estos bonos cotizan ligeramente por debajo de los bonos del Tesoro.

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