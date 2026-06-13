SpaceX logra acuerdo inédito: sin comisión en la opción greenshoe

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideraron la operación, mientras Elon Musk celebró con zapatillas verdes. Foto: Bloomberg - Adam Gray

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SpaceX, que ya había negociado el pago de comisiones mínimas en su oferta pública inicial (OPI) récord, logró de alguna manera conseguir un acuerdo aún más ventajoso con sus bancos de inversión.

La empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk no pagará ninguna comisión si los suscriptores de la oferta aceptan ejercer su derecho a vender un 15 % adicional de acciones, una opción conocida como “greenshoe” en la jerga de Wall Street. Este acuerdo inusual significa que Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y los demás bancos participantes en la oferta se están perdiendo USD 75 millones adicionales en comisiones por la operación.

En el acuerdo de SpaceX, la opción “greenshoe” otorga a los suscriptores la capacidad de vender otros USD 11.250 millones de dólares en acciones. Solo eso supondría una captación de capital mayor que la de la gran mayoría de las OPI, lo que hace aún más llamativo el hecho de que los banqueros aceptaran no cobrar comisión por dicho trabajo.

Los banqueros tienen 30 días para ejercer la opción greenshoe. Los representantes de Morgan Stanley y Goldman Sachs se negaron a hacer comentarios.

El conglomerado de Musk ha acordado pagar a los intermediarios una comisión de USD 500 millones por la oferta, lo que supone alrededor del 0,67 % de los USD 75.000 millones recaudados en la OPI. Incluso con ese mísero porcentaje, sigue siendo uno de los mayores pagos de comisiones de la historia de Wall Street.

Como bancos principales, Goldman Sachs y Morgan Stanley se llevaron la mayor parte de ese fondo común de comisiones, embolsándose aproximadamente USD 100 millones cada uno.

Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. desempeñaron un papel más secundario en la oferta, obteniendo USD 75 millones cada uno. Para más de una docena de bancos que solo lograron conseguir el papel de co-gestores, la comisión se redujo drásticamente a apenas unos USD 2 millones cada uno.

Los bancos de inversión suelen cobrar entre 4 % y 7 % en las OPI. Ese porcentaje de comisión se reduce drásticamente en las salidas a bolsa gigantes, cuando los bancos reúnen a los inversores para que aporten miles de millones de dólares de una sola vez. Pero incluso en esos casos, suele ser superior al 1 %.

Musk redobló la apuesta presionando a sus banqueros, tanto de Goldman Sachs como de Morgan Stanley, para que se calzaran unas zapatillas verdes de verdad el viernes para celebrar la ocasión. El recién nombrado billonario publicó entonces una foto de altos ejecutivos de Morgan Stanley, entre ellos el director ejecutivo Ted Pick y el “susurrador de Musk”, Michael Grimes, luciendo sus zapatillas del color de Hulk.

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