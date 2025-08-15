Supersociedades presenta el informe de las 9.000 empresas más grandes de Colombia

Estas 9.000 empresas registraron ingresos por $581,5 billones. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

En junio, la Superintendencia de Sociedades presentó su reporte anual de las 1.000 empresas más grandes de Colombia. Una fotografía importante para entender la solidez empresarial colombiana, así como sus oportunidades y desafíos.

Hoy la misma entidad presentó el reporte de las 9.000 siguientes empresas más grandes del país, un complemento importante para tener un registro más claro del tejido empresarial colombiano.

Con corte al 31 de diciembre de 2024, este importante grupo empresarial representa el 34,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sentándose así como un pilar importante para la inversión productiva, el empleo formal y la estabilidad del empresariado colombiano.

Los datos de la Supersociedades muestran que, en el último año, estas 9.000 empresas registraron ingresos por $581,5 billones, así como utilidades netas por $32,4 billones. El ente destacó el dinamismo empresarial que reflejan estos resultados, especialmente en las regiones que más están ganando protagonismo.

“Por ejemplo, la Costa Pacífica alcanzó ingresos por $58,3 billones con fuerte presencia de comercio y manufactura; la Costa Atlántica sumó $55 billones impulsada por servicios y agroindustria; el Centro Oriente registró $34,8 billones con un tejido diversificado que combina comercio, servicios y manufactura; y el Sur y Oriente del país aportó $25,4 billones con un crecimiento destacado en construcción y comercio”, informó.

La entidad también resaltó que las empresas mantienen una sólida cultura de rendición de cuentas y gobiernos transparentes y robustos. Más allá del requisito legal de presentar toda esta información de manera oportuna, lo que se sostiene es la preservación del orden público económico, así como la garantía del sano desarrollo del tráfico mercantil y la fortaleza de la confianza de los inversionistas, acreedores, empleados y la sociedad en general.

“El informe revela que 1.183 empresas presentaron su Reporte de Sostenibilidad, un avance significativo hacia la estandarización de la información no financiera en el país. Es importante destacar que el camino de la responsabilidad social y ambiental abre la puerta a nuevos mercados, fortalece la reputación y posiciona la marca, al tiempo que refuerza el compromiso con la protección del planeta. Este esfuerzo se articula plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, que impulsa los negocios verdes y las prácticas sostenibles como motores de competitividad y conservación del capital natural”, explicó la superintendencia.

Por su parte, el superintendente Billy Escobar señaló que “la información financiera es mucho más que un balance, pues representa la evidencia tangible de la transparencia empresarial. Las 9.000 empresas que hoy presentamos demuestran que la competitividad y la sostenibilidad comienzan con el compromiso de rendir cuentas, y que cumplir con este deber fortalece la confianza, eleva la reputación y consolida un ecosistema empresarial sólido y responsable”.

