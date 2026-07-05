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Telecall: la historia del caso que mantuvo en vilo una inversión de COP 318.000 millones

El caso Telecall terminó con el pago de la deuda y una multa millonaria. Sin embargo, detrás del expediente hay una historia de demoras, conceptos jurídicos y decisiones que marcan el despliegue de la red 5G.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
06 de julio de 2026 - 02:03 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images

Lo que pase con Telecall es un asunto de alto interés, pues detrás de esta empresa hay un compromiso adquirido con la Nación por más de COP 300.000 millones.

La compañía en cuestión es un operador de origen brasileño que busca abrirse camino en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Muchos escucharon su nombre por primera vez a finales de 2023, cuando el Ministerio de las TIC anunció los resultados de la subasta de espectro para el despliegue de la red 5G. En ese proceso, la compañía resultó adjudicataria junto con Claro, WOM y la...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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