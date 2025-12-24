Telefónica Tech vende sus negocios en Colombia, México y Chile a Hiberus

Con esta movida, Hiberus también buscará consolidar su presencia en América Latina, además de expandirse en el mercado. Foto: Bloomberg - Paul Hanna

Antes de finalizar el año, Telefónica cerró una operación relevante con Hiberus a través de Telefónica Tech, su unidad especializada en servicios tecnológicos para empresas, que ofrece soluciones en ciberseguridad, cloud, IoT, Big Data, inteligencia artificial y blockchain.

Hiberus adquirió los negocios de Telefónica Tech en Colombia, México y Chile. En el marco de este acuerdo, ambas compañías señalaron que mantendrán una alianza estratégica para que la primera siga atendiendo a clientes multinacionales en la región,

“La operación se llevará a cabo garantizando la continuidad de las relaciones laborales y contractuales, de conformidad con la normativa vigente, y sin impacto en los servicios que Telefónica Tech presta a sus clientes multinacionales”, detalló la compañía.

Con base en lo anterior, el Centro de Operaciones Digitales que tiene en Colombia seguirá siendo parte de Telefónica Tech. Este seguirá operando con normalidad y con la misma calidad del servicio a sus clientes.

“Con esta medida, Telefónica Tech avanza en su estrategia de crecimiento y simplificación organizativa, reforzando su foco en las soluciones digitales y tecnológicas de mayor valor añadido para las empresas, en línea con sus mercados principales para el Grupo Telefónica: España, Reino Unido, Alemania y Brasil”, añadió.

Con esta movida, Hiberus también buscará consolidar su presencia en América Latina, además de expandirse en el mercado.

“Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow. Nos permitirá mantener la cercanía con los clientes y seguir ofreciendo los servicios de Telefónica Tech con los mismos estándares de calidad y compromiso”, señala María Jesús Almazor, COO de Telefónica Tech para España y América.

A su turno, el CEO de Hiberus, Sergio López, dijo que “con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, ya que incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica. Así, sentamos las bases de una alianza estratégica con Telefónica con una visión de largo plazo. Además, este movimiento nos permite a la compañía avanzar en nuestro plan estratégico Azul Infinito.”

