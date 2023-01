Temporada de despidos en la industria de la tecnología: ¿una señal de recesión?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Spotify planea eliminar alrededor del 6 % de su fuerza laboral a nivel global. La medida fue anunciada en un comunicado el lunes por la mañana, confirmando informes difundidos el fin de semana que indicaban que se realizarían recortes de empleos. El gigante del streaming de música tiene alrededor de 9.800 empleados, según su informe de resultados del tercer trimestre.

La compañía dijo en el comunicado que Dawn Ostroff, directora comercial de contenido y publicidad, dejará la compañía como parte de una reorganización más amplia. Alex Norström, actual director comercial de freemium, y Gustav Söderström, actual director de investigación y desarrollo, asumirán responsabilidades adicionales como copresidentes de la empresa.

El gigante del streaming de audio hizo una apuesta masiva por el pódcast a partir de 2019. Gastó más de US$1.000 millones en la adquisición de redes de pódcast, software de creación, un servicio de alojamiento y los derechos de programas populares como The Joe Rogan Experience y Armchair Expert.

Las noticias de Spotify son apenas el último eslabón en una larga cadena de despidos en la industria de la tecnología en particular. Esta tendencia, en general, se ha centrado en trabajadores altamente calificados y pagados en una serie de industrias que arranca en Silicon Valley, pero que se extiende a fabricantes de automóviles, por ejemplo.

Los despidos masivos han lanzado una especie de mensaje de alerta sobre la posibilidad, y calado, de una recesión para 2023. Esto en medio de un panorama económico en el que prácticamente todas las economías globales están bajando de ritmo, a la par que intentan socavar las alzas en inflación, que hoy por hoy se han convertido en una de las mayores presiones financieras para prácticamente todo el mundo.

Pero los despidos en grandes empresas no marcan el camino hacia una recesión, necesariamente: las razones detrás de estas medidas obedecen a una variedad de factores, algunis de los cuales siguen están atados a la crisis inducida por el covid-19.

Recesión: ¿para allá vamos?

Sólo entre Amazon, Microsoft y Alphabet (casa matriz de Google) en enero se han recortado unos 30.000 puestos de trabajo. La medida ha afectado principalmente a Estados Unidos, pero también ha sido aplicada a nivel global.

De acuerdo con la consultora Challenger, Gray & Christmas, en 2022 las industria de tecnología realizó 97.000 recortes de empleos en 2022, más de 600 % por encima de las cifras registradas en 2021.

Por ejemplo, Microsoft (que antes de Spotify era el último en haber anunciado recortes) saldrá de 10.000 empleados, lo que implica el despido de 5 % de su fuerza de trabajo. La decisión busca hacer frente a un panorama cada vez más sombrío que ahora ha golpeado a muchas de las mayores empresas de la industria de la tecnología.

La compañía asumirá un cargo de US$1.200 millones en el segundo trimestre relacionado con esta medida, informó la empresa en un blog. Los despidos se producen en un momento en el que el gigante del software dijo que está viendo que los clientes actúan con cautela, ya que algunas partes del mundo están en recesión.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que la compañía está viendo que “los clientes optimizan su gasto digital para hacer más con menos”.

Esta explicación de Nadella nos lleva al primer punto de esta discusión: si vamos hacia una recesión, el camino está tomando una ruta que no suele ser la habitual.

Típicamente, al menos para EE.UU. y otras economías desarrolladas, las recesiones empiezan con despidos en sectores que operan con trabajadores menos calificados o con menor paga. Hablamos de construcción, manufactura o ventas y el renglón de hospitalidad, entre otros.

Pero, en este momento, el mercado laboral estadounidense se encuentra, no sólo con una salud general buena, sino con escasez de este tipo de trabajadores: hay más plazas para empleos menos calificados que el número de personas disponibles para llenarlas.

La Reserva Federal, que en EE.UU. gobierna la política monetaria, pero también tiene el mandato de mantener la salud del mercado laboral, ha explicado que esta escasez se debe en parte a una baja en la migración hacia ese país, así como un mayor número de personas que salen del mercado laboral rumbo hacia la pensión.

De acuerdo con Jerome Powell, presidente de la Fed, el mercado laboral cuenta con unos cuatro millones menos de personas disponibles para llenar las plazas de industrias que necesitan personal de primera línea, típicamente con mucha menor paga que un trabajador, digamos, de Google o Meta (antes conocido coo Facebook).

Entonces, parte de la hipótesis detrás de los despidos en empleados más calificados y mejor pagados (algunos de ellos conocidos como trabajadores de cuello blanco) es que las empresas están reteniendo el talento más escaso en el momento y haciendo recortes en las áreas en las que, igual, pueden seguir encontrando talento.

Un estudio de Ziprecruiter (una plataforma para buscar empleo) asegura que 79 % de los trabajadores de la industria de tecnología que fueron despedidos en 2022 encontraron un nuevo puesto tres meses después de perder sus empleos, en promedio.

Lo que esta cifra tiende a mostrar es que hay una alta rotación en la industria: en la medida en la que grandes firmas están soltando talento, jugadores más pequeños están capturando estos empleados.

Esta hipótesis tiende a ser reforzada por los datos del mercado laboral de Estados Unidos, que para noviembre del año pasado (el dato más reciente), registró 10,5 millones de puestos de trabajo disponibles para finales de ese mes. Esta cifra es muy similar a la registrada en octubre.

Estos números dejan una fuerza inusual en un contexto de posible recesión, un fenómeno en el que, por lo general, se dan despidos masivos a lo largo y ancho de la economía.

Entonces, ¿los despidos en la industria de la tecnología señalan hacia una recesión? No necesariamente (y no, por el momento). Lo que sí dicen es que las compañías el sector están haciendo reajustes no sólo en sus operaciones, sino en sus expectativas globales.

Hay que tener encuenta acá que una empresa como Microsoft, como bien lo dijo Nadella, tiene que medir su propio pulso económico con el ritmo del de muchos otros. Si bien puede que EE.UU. no entre en recesión (y algunas de las principales economías globales tampoco lo hagan), lo que sí parece claro es que 2023 ejercerá una serie de correcciones en el mercado. En otras palabras: el ritmo de crecimiento de las economías será mucho más lento que el de 2022 y 2021, momentos en los que el planeta se recuperó del coma inducido por la pandemia en 2020, principalmente.

Por otra parte, los despidos también se pueden explicar si se tiene en cuenta que el sector de tecnología fue de los pocos que no sólo no se contrajo en 2020, sino que floreció, en la medida en la que los servicios que ofrecía experimentaron una explosión de demanda en medio de los confinamientos.

Esto generó contrataciones de personal para generar nuevos proyectos o para expandir los servicios en medio de un bonanza, en contravía de lo que sucedía en el resto de la economía, que se encogía y registraba niveles récord de desempleo.

Por ejemplo, en los primeros siete meses de la pandemia, más del 50 % de los despidos en EE.UU. se concentraron en sectores como las ventas y el entretenimiento y el esparcimiento, sectores dependientes de las ventas en persona y de la presencialidad.

Entonces, ahora que el ciclo de expansión parece haber finalizado, los despidos son una forma de corregir el exceso de peso en fuerza laboral de algunos de los gigantes de tecnología.

