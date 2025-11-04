Tesla tropieza en China y Europa: ventas caen en ocho de diez meses

En el segundo trimestre, las ganancias de Tesla se redujeron en 16 % por la caída de ventas de vehículos. Foto: AFP - JOSH EDELSON

Los envíos desde la fábrica china de Tesla reanudaron su descenso el mes pasado, lo que refuerza las expectativas de que el fabricante de automóviles liderado por Elon Musk afronte un último trimestre difícil en cuanto a ventas globales.

La empresa envió 61.497 vehículos desde su planta de Shanghái en octubre, lo que representa una caída de casi 10 % con respecto al año anterior, según datos preliminares de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros. Las ventas al por mayor de la fábrica han disminuido en ocho de los diez meses transcurridos de este año.

Las acciones de Tesla cayeron 5,5 % en la bolsa de Nueva York. El lunes, al cierre, la acción había subido 16 % en lo que va del año, en línea con el avance del índice S&P 500.

El impulso de Tesla parece estar decayendo a nivel mundial tras un trimestre récord de entregas de vehículos. Las cifras de China se suman a las fuertes caídas en las matriculaciones de vehículos nuevos de Tesla registradas en varios países europeos el mes pasado, y se prevé que la demanda de vehículos eléctricos se desplome en EE. UU. tras la expiración de los créditos fiscales federales de hasta USD 7.500.

El fabricante de automóviles presentó recientemente nuevas versiones de sus modelos más vendidos con precios inferiores a USD 40.000 en un intento por impulsar las ventas. Sin embargo, estas versiones básicas del sedán Model 3 y del SUV Model Y ofrecen menor autonomía y carecen de características como iluminación ambiental interior y pantalla en la segunda fila.

Los fabricantes de automóviles chinos tuvieron un octubre irregular. Mientras que Zhejiang Leapmotor Technology Co. y Geely Auto lograron nuevos récords de ventas mensuales, BYD Co. registró otra caída y descendió al segundo puesto del mercado por segundo mes consecutivo.

Según la PCA, las ventas totales de vehículos de nueva energía en China aumentaron 16 %, hasta alcanzar 1,61 millones de unidades. Los últimos meses del año suelen ser los de mayor actividad para los fabricantes de automóviles chinos, ya que se esfuerzan por cumplir sus objetivos anuales de ventas.

Tesla se encamina a otro año de descenso en sus ventas globales. Se prevé que el fabricante de automóviles venda 1,64 millones de vehículos, con aproximadamente 445.100 entregas en el cuarto trimestre, según estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Tesla en Colombia

Del 14 al 23 de noviembre, en el Salón Internacional del Automóvil, Tesla hará parte de los actores del sector automotor en Colombia, con Karen Scarpetta como Country Manager.

Su llegada al país suma un competidor más en la “gama alta” de vehículos eléctricos, como la marca china BYD.

Recientemente, el presidente Petro propuso a Elon Musk, CEO de Tesla, instalar una planta de la empresa en el país. “Hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares”, publicó en su cuenta de X.

Yo más bien le solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares. https://t.co/RrByoDZoey — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 4, 2025

