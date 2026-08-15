¿Una tienda manejada por la IA?: los empleados la aman, el negocio va mal

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo Libra - Getty Images

Los primeros cuatro meses de operaciones en Andon Market, una tienda de San Francisco que se promociona como la primera boutique minorista del mundo administrada por IA, nos dan algunas respuestas. En resumen, tener un jefe de IA puede ser como trabajar para un oso de peluche con amnesia.

Una nueva investigación de Andon Labs, la empresa detrás de la boutique que estudia cómo los agentes de IA gestionan actividades del mundo real, muestra que los jefes bots pueden ser demasiado amables y comprensivos, como cuando pasan por alto la...