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¿Una tienda manejada por la IA?: los empleados la aman, el negocio va mal

Un muy mal jefe es tema tanto de series de comedia como de pesadillas y no puedes escoger al tuyo. Ahora, ¿qué pasa si al jefe lo reemplaza la inteligencia artificial?

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Heather Knight | The New York Times
15 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
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Foto: Getty Images/Science Photo Libra - Getty Images

Los primeros cuatro meses de operaciones en Andon Market, una tienda de San Francisco que se promociona como la primera boutique minorista del mundo administrada por IA, nos dan algunas respuestas. En resumen, tener un jefe de IA puede ser como trabajar para un oso de peluche con amnesia.

Una nueva investigación de Andon Labs, la empresa detrás de la boutique que estudia cómo los agentes de IA gestionan actividades del mundo real, muestra que los jefes bots pueden ser demasiado amables y comprensivos, como cuando pasan por alto la...

Por Heather Knight | The New York Times

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