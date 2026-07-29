Tiendas D1 serán corresponsales bancarios de Banco de Bogotá

Tiendas D1. Foto: Tiendas D1.

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Las más de 2.800 tiendas de D1 en Colombia comenzarán a operar como corresponsales bancarios de Banco de Bogotá. El servicio también estará disponible para clientes de Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.

A partir de julio de 2026, los clientes de estas entidades podrán realizar retiros de efectivo en las tiendas D1 habilitadas para prestar el servicio. La red está presente en 540 municipios de 28 departamentos.

La alianza le permitirá al Banco de Bogotá ampliar su cobertura física. Con la incorporación de las tiendas D1, la entidad suma más de 36.000 corresponsales en todo el país.

En esta primera etapa, el servicio estará limitado a retiros con tarjeta física. El monto mínimo por operación será de COP 10.000, mientras que el máximo alcanzará los COP 600.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo en cada tienda.

Los retiros, además, deberán hacerse en múltiplos de COP 10.000.

“Estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas”, señaló Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas de Banco de Bogotá.

Para D1, el acuerdo incorpora servicios financieros a una red de establecimientos que ya tiene una amplia presencia territorial. “Nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras en un mismo lugar, de forma fácil y segura”, afirmó Andrés Valencia, vicepresidente Financiero de D1.

La operación hace parte de la estrategia de Banco de Bogotá para ampliar el acceso a sus servicios mediante corresponsales, mientras D1 suma una nueva función a sus tiendas, que ahora podrán atender también determinadas necesidades de efectivo de los clientes de los bancos de Grupo Aval.

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