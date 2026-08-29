Tiendas D1 tiene varias ofertas de empleo en el país: hay salarios de hasta COP 5 millones

Tiendas D1. Imagen de referencia. Foto: Cortesía

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La cadena de supermercados D1 tiene locales en muchos lugares del país. Se destaca por su crecimiento y por ser una cadena de precios bajos de cara al consumidor.

La empresa informó que abrió nuevas oportunidades laborales en distintas ciudades de Colombia, por lo que busca incorporar talento para fortalecer sus operaciones.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como ventas, logística, seguridad y salud en el trabajo, calidad y practicantes o aprendices. Los salarios están entre el mínimo y pueden superar los COP 5.000.000, de acuerdo con las responsabilidades y el nivel de experiencia exigido.

Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Antioquia, Risaralda, Putumayo y La Guajira son los lugares en los que se abrieron las vacantes recientemente.

Estas oportunidades representan una alternativa laboral para candidatos con trayectoria profesional, quienes tienen especializaciones o están en búsqueda de una práctica para completar sus estudios. Se trata de una posibilidad de empleo estable.

¿Cuáles son algunas de las vacantes?

Jefe de zona de ventas en Maicao, La Guajira: se requiere un profesional en carreras o programas administrativos, logísticos, mercadeo o afines. Es necesaria una experiencia mínima de 3 años liderando tiendas de consumo masivo. El salario para este cargo es de COP 5.000.000.

Asistente de ventas Municipios de Putumayo (Puerto Asís, Mocoa, Villa Garzón, San Miguel Etc.) : el empleo consiste en ofrecer un servicio de excelencia al cliente, con el objetivo de impulsar las ventas de la tienda asignada. Se requiere, como mínimo, ser bachiller. El salario para este cargo es de COP 2.000.000.

Asistente de ventas en Bogotá zona norte o Cajicá (Cundinamarca): son dos vacantes para el mismo empleo. El requisito es ser bachiller, tener entre 18 y 50 años y estar dispuesto a trabajar de domingo a domingo con un (1) día compensatorio a la semana. El salario osila entre COP 1.600.000 y 2.000.000, además de todos los recargos y beneficios establecidos por la ley.

Auxiliar de Bodega y conductor en Sibaté (Cundinamarca) y Villavicencio (Meta): se trata de una vacante para cada lugar. El trabajo consiste en recibir, organizar, almacenar y preparar la mercancía que ingresa y conducir. Debe ser bachiller o con educación media. Es un contrato a término indefinido con dos meses de periodo de prueba, salario básico mensual y prestaciones de ley.

Jefe de Zona de Ventas Bogotá y Sabana Norte / Jefe de Zona de Ventas Boyacá, Santander, Casanare: se busca a profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines, con experiencia mínima de dos años desempeñando cargos como coordinador(a) de zona, o supervisor(a) de zona o posiciones similares en los sectores de retail o consumo masivo. Son contratos a término indefinido y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. No se publicó el salario ni rango para el cargo.

Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo en Guarne (Antioquia): oportunidad para Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en D1 S A S. D1 S.A.S Regional Antioquia Oriente que cuente con 3 o más años de experiencia en ese tipo de cargos. No se publicó el salario ni rango para el cargo.

Practicante universitario Bogotá, La Estrella (Antioquia) y Risaralda: los cargos son para estudiantes universitarios o tecnólogos del SENA, según el perfil. Algunos son para apoyo en área administrativa, otros para seguridad y salud en el trabajo y para logística.

¿Cómo aplicar?

Los interesados en postularse pueden hacerlo a través de la página oficial de D1 en la sección “Trabaja con nosotros”. Allí, encontrarán detalles sobre cómo enviar sus datos y aplicar al empleo.

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