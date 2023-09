Tigo citó a Asamblea de Accionistas para una posible capitalización

Foto de referencia. / Cortesía

Tigo anunció que convocó a Asamblea de Accionistas para el 13 de septiembre de 2023 para discutir una posible capitalización, como parte de las iniciativas para hacerle frente a la situación financiera y salvaguardar el patrimonio de la empresa.

La compañía también mencionó que no se encuentra en estado de reorganización o disolución.

Vale la pena mencionar que Tigo tiene dos accionistas principales: Millicom Spain S.L. y Empresas Públicas de Medellín (EPM), que es dueña del 50 % de esta. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, aseguró que la empresa está llegando a un “patrimonio negativo”, en el que las deudas superan las ganancias.

Entonces, según Quintero, EPM debería recapitalizar a Tigo, pero todavía no tienen garantías de que la inversión no se perderá. “Tigo debe cumplir unos compromisos antes de cerrar octubre, de no cumplirlos se pone en peligro la continuidad del servicio”, aseguró el alcalde de Medellín.

Frente a esto, la compañía aclaró que continúa operando normalmente en todas sus líneas de negocio. Los más de 15 millones de usuarios Tigo en Colombia “tienen la seguridad que los servicios contratados siguen funcionando”.

La empresa reconoció que el contexto macroeconómico, los efectos de la pandemia y la coyuntura del sector están afectando a todos los operadores de telecomunicaciones. Y expresó que todo el sector ha registrado balances negativos en el año 2022 en Colombia.

“Como lo hemos hecho saber en repetidas ocasiones, estamos a la espera de que nuestros accionistas analicen y definan una eventual capitalización de la empresa y resuelvan la situación. Asimismo, la Administración de Tigo viene adelantando diferentes planes e iniciativas para hacerle frente a esta coyuntura”, detalló.

Por otro lado, la Junta de EPM se reúne para analizar la situación y buscar soluciones que garanticen seguridad respecto a la inversión que tiene en Tigo. Quintero enfatizó que es Millicom la encargada de tomar decisiones en la administración de los recursos en la compañía de la que son accionarios.

Algunos datos sobre Tigo:

Tigo genera más de 25 mil empleos en el país (entre puestos directos e indirectos).

La compañía se fusionó, en 2014, con Une.

Ha invertido más de un $1 billón anual.

Tigo se reconoce a sí misma como el operador que proporcionalmente más invierte en Colombia (alrededor del 23,5 % de sus ingresos).

