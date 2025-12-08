Todos quieren con Warner Brothers: ¿cómo leer la puja entre Netflix y Paramount?

La icónica torre de agua de Warner Brothers en su estudio de Burbank, California. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Paramount Skydance contraatacó este lunes en la puja por quedarse con Warner Brothers Discovery (WBD), uno de los principales conglomerados mediáticos de Estados Unidos (y del mundo, de paso).

Hablamos de contraataque, pues apenas el viernes se conoció un acuerdo entre Netflix y Warner para que el primero adquiriera buena parte de los bienes del segundo por unos USD 80.000 millones. La oferta de Paramount de este lunes no sólo es superior (USD108.400 millones), sino que incluye todo lo que funciona bajo el letrero de Warner.

La pugna entre...