Tomémonos un tinto: la propuesta del presidente de los cafeteros a Gustavo Petro

En su discurso de ayer en el municipio de Pitalito (Huila, una de las zonas de mayor producción de café en el país), el presidente Gustavo Petro dijo que “si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café de la Federación”.

La tésis que pareciera denunciar el presidente es que al interior de las directivas de la federación hay líderes que no responden a los intereses de los caficultores, argumentando que gozan de altos salarios. “debe resolverse, en primer lugar, reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas, con su realidad”, añadió.

En suma, el anuncio de Petro se traduce en que si no se cambia lo que critica su Gobierno no prorrogará (para 2026) la destinación de los dineros que componen el Fondo Nacional del Café, el cual, hay que recordar, se financia con seis centavos de dólar por cada libra exportada.

Este dinero es reinvertido en rubros como garantías de compra, promoción de la marca, investigación y desarrollo, y los servicios de extensión brindados por ingenieros agrónomos a unas 548.000 familias.

En entrevista con Blu, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, recordó que fueron las bases cafeteras las que lo eligieron, y que en estos tres meses que lleva en el cargo se ha dedicado a estudiar las transformaciones que necesita el sector. “Ya están en curso y van a ser muy profundas”, dijo.

Para Bahamón, las declaraciones del presidente “dejan un mal sabor de boca”, por lo que pide avanzar en beneficio del café en el país mediante espacios de diálogo. “Tomémonos un tinto para buscar esas iniciativas que pueden hacer a la caficultura colombiana más próspera. Que los cafeteros se sientan soportados por el gerente y el gobierno nacional”, añadió, al aclarar que su salario es de $60 millones, y no $200 millones, como habría dicho el mayor mandatario.

Las transformaciones

Según lo explicado por Bahamón, Colombia tiene un potencial muy grande para aumentar sus exportaciones, ya que países como China representan apenas el 2 % de sus ventas externas.

En ese sentido, él no cree que contar con oficinas en el exterior (como pareciera criticar Petro al referirse al despacho que tiene la federación en Nueva York) sea algo negativo. Es más, dijo que sería positivo abrir en Dubai y en China.

La seguridad es el segundo elemento de transformación en el que el Gobierno podría participar, ya que Bahamón denuncia que muchos productores están siendo víctimas de extorsión.

También está el tema de la entrega de los títulos de propiedad, ya que más del 50 % de los caficultores no goza de ese derecho. En esto está de acuerdo el presidente Petro.

“Tenemos 330.000 productores de café cuyas tierras en general son pequeñas, muchas veces de media hectárea y no tienen titulación. Eso es más o menos la mitad de la tierra cafetera. Me critican que porque iba a expropiar y no, lo que voy a hacer es apropiar”, dijo en Pitalito.

Finalmente está el tema de la fertilización, que con la descolgada que han tenido los precios del café, dar un apoyo en fertilización y renovación de los cafetales sería de gran alivio para los productores.

En suma, son varios los puntos que se podrían abordar en ese diálogo si el presidente le acepta el tinto a Bahamón.

