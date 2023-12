Trago amargo para fabricantes de dulces de Estados Unidos por escasez de azúcar

Los dulceros de Estados Unidos en problemas por falta de azúcar. Foto: cortesía

Los bombones y los bastones de caramelo pueden dominar la estética navideña estadounidense, pero las empresas de confitería estadounidenses no se sienten nada alegres a medida que se aproximan a uno de los años más difíciles del mercado del azúcar de los últimos tiempos.

Las sequías prolongadas en México y Luisiana, los principales productores de caña, han ayudado a impulsar los futuros del azúcar en Estados Unidos a su nivel más alto jamás registrado para esta época del año y han obligado a los usuarios a recurrir a importaciones de alto costo. Los fabricantes de dulces que pagan para quedarse sin suministros están optando por proteger sus márgenes aumentando los precios para los consumidores, y esperando que los compradores no se resistan al margen.

“Descubrimos que era mejor pagar más por el azúcar y pasárselo al consumidor que quedarse completamente sin azúcar”, dijo Kirk Vashaw, director ejecutivo del fabricante de piruletas Dum Dums, Spangler Candy Co. “Y hay una Creo que muchas otras empresas pensaban lo mismo”.

Los dulces son un gran negocio en EE. UU.: se pronostica que las ventas minoristas de dulces alcanzarán los 48.800 millones de dólares este año, según el grupo de investigación del consumidor Euromonitor International. Con alrededor de 1.600 sitios de fabricación en los 50 estados, el sector estadounidense emplea a más de 200.000 personas, estima la Asociación Nacional de Confiteros, con más del doble de roles indirectos, como proveedores.

El aumento de los costos de los alimentos ha sido un problema desde que los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra de la era de la pandemia sorprendieron a las empresas en 2020. Incluso ahora, los precios de los alimentos para muchos artículos cotidianos siguen en sus niveles más altos de la historia, y los dulces se han visto particularmente afectados. Los precios al consumidor de los artículos de confitería aumentaron un 13,4% en el período de 12 meses que finalizó el 25 de noviembre, según datos del investigador de consumo NIQ, superando las ganancias generales de los supermercados.

Aunque la inflación es un problema en todo el mundo, el mercado del azúcar de EE. UU. se ha visto especialmente afectado debido a sus regulaciones proteccionistas. Las normas estadounidenses limitan tanto las ventas internas como el volumen de suministros extranjeros que pueden ingresar bajo aranceles bajos; todas las demás importaciones de azúcar que superan los llamados contingentes arancelarios están sujetas a impuestos más altos. Las regulaciones tienen como objetivo proteger las ganancias de los productores, especialmente dados los mayores costos de producción en EE. UU., y evitar que otros países inunden a EE. UU. con azúcar.

“El Congreso tiene que equilibrar continuamente la búsqueda de oportunidades comerciales fuera de Estados Unidos y al mismo tiempo proteger a los productores estadounidenses de prácticas desleales utilizadas por otros países para apuntalar sus propias industrias”, dijo Rob Johansson, director de economía y análisis de políticas de la American Sugar Alliance, en un comunicado. correo electrónico.

Pero los críticos dicen que las reglas no son lo suficientemente ágiles para seguir el ritmo de cualquier déficit de producción nacional. Un informe de octubre de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. encontró que el programa costó a los usuarios de azúcar, como consumidores y fabricantes de alimentos, más de lo que benefició a los productores, lo que resultó en una pérdida económica neta. de hasta 1.600 millones de dólares al año. Johansson, cuyo grupo representa una coalición de productores de caña de azúcar y remolacha azucarera, dijo que el informe de la GAO “utilizó información sesgada y anticuada”.

En años normales, las importaciones de México, que reciben un trato preferencial, y las permitidas bajo límites de cuotas de otros países generalmente son suficientes para satisfacer la demanda estadounidense. Pero las importaciones mexicanas no se han mantenido: en noviembre, Estados Unidos importó la menor cantidad de azúcar de México en ese mes desde al menos el año fiscal 2011, según muestran los datos del USDA.

De hecho, los déficits se han vuelto tan agudos esta temporada que los compradores recurren cada vez más a las llamadas importaciones con aranceles de alto nivel, o aquellas a las que se les cobran más impuestos por superar los límites de las cuotas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que esas importaciones más caras se están acercando a los niveles récord observados después de que los huracanes Katrina y Rita en 2005 destruyeran gran parte de la cosecha de caña de Luisiana y dejaran fuera de servicio las refinerías.

Estados Unidos se encuentra actualmente en “un momento de gran ansiedad en lo que respecta a nuestro suministro de azúcar”, dijo Grant Colvin, director ejecutivo de la Alianza para una Política Justa del Azúcar, una coalición de usuarios de azúcar que abogan por reformas regulatorias. “El programa está diseñado para inflar el costo del azúcar”.

La reautorización de la Ley Agrícola en 2024 brindará a sus defensores la oportunidad de ejercer presión para lograr un cambio en la forma en que se determinan las futuras cuotas de importación. Pero los esfuerzos anteriores para reformar el proceso han fracasado, y las empresas que luchan por costear el azúcar no están simplemente esperando a Washington.

En cambio, los fabricantes de dulces están tomando el asunto en sus propias manos. Además de aumentar los precios, algunas empresas están intentando fijar los costos de suministro antes de lo previsto. Eso es lo que hizo Spangler Candy, con sede en Bryan, Ohio: reservó sus contratos de azúcar para 2024 en febrero pasado, meses antes de lo habitual. El director ejecutivo Vashaw dijo que es probable que la compañía vuelva a hacer lo mismo para 2025, ya que las preocupaciones sobre la escasez han mantenido los precios elevados.

Si los problemas del azúcar continúan por mucho más tiempo, más empresas podrían buscar la producción en el extranjero. Ha sucedido antes. En 2019, Spangler trasladó la producción de Sweethearts, el popular dulce en forma de corazón del Día de San Valentín, y las obleas de dulces Necco de Boston a México después de que el antiguo propietario de las marcas salió del negocio. La mitad de la producción de bastones de caramelo de Spangler ya se encontraba al sur de la frontera en ese momento. Una mejor automatización en EE.UU. compensa los precios más altos del azúcar, por lo que los costos de producción de los bastones de caramelo son similares en ambos países, afirmó Vashaw.

Atkinson Candy Co., la compañía de 91 años detrás de los caramelos de mantequilla de maní Mary Jane, ya trasladó la producción de sus dulces navideños “Mint Twist” a Guatemala en 2010. El fabricante de dulces de tercera generación Eric Atkinson dijo que ha considerado mudarse más producción de caramelos duros fuera de Texas si las condiciones no mejoran, aunque no ha hecho ningún plan concreto.

“Una de las cosas que la gente interpreta es que estamos exportando empleos. Y el quid de la cuestión es que esos empleos no iban a existir de todos modos en función del precio que tenemos que cobrar”, dijo. “Mantenemos una marca de la única manera que podemos”.

A pesar de los desafíos, las empresas de dulces más grandes han seguido viendo un crecimiento de ingresos en medio de una fuerte demanda de los consumidores, lo que compensa los costos del azúcar, dijo Renata Medeiros, directora de cobertura de clientes de alimentos y agricultura de ING. Pero para las empresas más pequeñas y con menos poder de negociación, el impacto de las materias primas caras pasa factura. Los futuros del azúcar sin refinar de Estados Unidos se alejaron de los máximos históricos del contrato registrados en noviembre, pero todavía están cerca del doble de los niveles de hace una década. Los precios del azúcar refinado físico, especialmente comprado a través del mercado al contado, tienden a ser mucho más altos que los de los futuros.

Cuando los fabricantes trasladan los mayores costos de las materias primas a los consumidores, siempre existe la posibilidad de que las ventas minoristas caigan. Hasta ahora, las ventas unitarias en la categoría de confitería sólo cayeron un 0,5% durante el año pasado, según muestran los datos del NIQ, lo que sugiere que los compradores todavía están dispuestos a desembolsar dinero por pequeños lujos les gustan los postres, incluso a precios más altos. Pero los niveles actuales están “cerca del punto en el que aumentos significativos de precios probablemente no vayan a funcionar” y podrían tener “graves consecuencias” en las ventas unitarias, dijo Paul Steed, exgerente de riesgo de precios de materias primas en Mars Inc.

Los problemas del azúcar también están afectando a otros usuarios, desde pastelerías hasta cafeterías. Algunos panaderos comerciales están buscando conseguir múltiples proveedores para reducir los riesgos de la cadena de suministro, dijo la Asociación Estadounidense de Panaderos en un correo electrónico.

En el transcurso del año pasado, Brooklyn Institution Junior’s aumentó sus precios un 12% para compensar parcialmente los costos, pero no ha sido suficiente, ya que los márgenes se redujeron a la mitad desde la pandemia, dijo el propietario Alan Rosen. No hay alternativas al azúcar, ya que comprometería la calidad de su receta de tarta de queso de 73 años.

“Nuestros costos se han duplicado aproximadamente en los últimos años. No podemos duplicar nuestros precios para nuestros consumidores. Es prácticamente imposible”, dijo Rosen. “Nuestras tartas de queso son realmente geniales, pero no sé si son el doble de buenas”.