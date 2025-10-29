Un café colombiano a USD 200 por libra: esta es la historia detrás

En la finca Granja Paraíso 92 cultivan 36 variedades de café. Foto: Cortesía

El café colombiano en verde más costoso es un Geisha que se vendió en USD 200,32 la libra a un comprador de Taiwán en el concurso “Colombia: Tierra de Diversidad”, que se realizó en el marco de Cafés de Colombia Expo 2025.

Wilton Benítez, se convirtió así en un referente para la industria nacional de especialidad gracias a su producción ubicada en Piendamó, Cauca. Él logró crear una receta para el éxito de la caficultura que practica, en conjunto con la tecnología, que es otra de sus pasiones.

Por eso, Benítez se considera el primer caficultor...