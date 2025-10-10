Un huevo por día: el consumo del producto alcanza cifra record en Colombia

Imagen de referencia. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Cada colombiano consume un huevo todos los días del año. Esa es la buena noticia que anuncia la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en el marco de la celebración del Día Mundial del Huevo, que es cada segundo viernes de octubre, desde 1996.

“Esto quiere decir que en el país se está consumiendo 365 huevos per cápita”, relata Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.

El dato es muy importante para el sector porque se trata de uno de los tres consumos más altos del mundo. Además, el gremio considera que es un reconocimiento al...