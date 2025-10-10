Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un huevo por día: el consumo del producto alcanza cifra record en Colombia

En el Día Mundial del Huevo, el sector avícola destaca por la expansión de la producción y de las exportaciones. Este es el panorama.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
10 de octubre de 2025 - 11:30 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - Rodrigo Sura

Cada colombiano consume un huevo todos los días del año. Esa es la buena noticia que anuncia la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en el marco de la celebración del Día Mundial del Huevo, que es cada segundo viernes de octubre, desde 1996.

“Esto quiere decir que en el país se está consumiendo 365 huevos per cápita”, relata Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.

Vínculos relacionados

Los 10 alimentos que más han subido y bajado de precio este año en Colombia
Irregularidades en Van Camps: lo que encontró el Mintrabajo en la planta de atún
La CRC pide a medios televisivos información sobre cómo eligen sus contenidos

El dato es muy importante para el sector porque se trata de uno de los tres consumos más altos del mundo. Además, el gremio considera que es un reconocimiento al...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Empresas

Avicultura

Huevo

Aves

Avícola

Consumo

Precio del huevo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.