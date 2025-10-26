Logo El Espectador
Economía
Empresas
¿Vender el Permian? Esto es lo que está en juego para Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro insiste en que Ecopetrol venda su participación en el Permian de Estados Unidos. Analistas advierten que se debe respetar el gobierno corporativo de la empresa y que una decisión de ese tipo afectaría gravemente a la petrolera estatal y al país. Le explicamos las claves del debate.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Daniel Felipe Rodríguez Rincón
26 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Permian. Imagen de referencia.
Permian. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Sergio Flores

El Permian volvió a ser centro del debate nacional. Ecopetrol participa junto a Occidental Petroleum (OXY) en este yacimiento. El presidente Gustavo Petro insistió en que la petrolera debe vender su participación en el negocio. Esta no es la primera vez que el mandatario pide salir de ese activo en Estados Unidos, tampoco es la primera vez que los ruidos alrededor de negocios de “fracking” generan cuestionamientos sobre la independencia de la empresa y el carácter técnico de las decisiones. En el medio hay nuevos análisis y discusiones por...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
