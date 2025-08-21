Visa tendrá que enfrentar una demanda colectiva por monopolio en tarjetas débito

Un portavoz de Visa se negó a hacer comentarios. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Un acuerdo de 5.600 millones de dólares por las tarifas de deslizamiento de tarjetas en 2019 no se aplica a una nueva serie de casos antimonopolio que acusan a Visa Inc. de monopolizar el mercado de tarjetas de débito, dictaminó un juez federal.

Los dos conjuntos de casos se superponen, pero los hechos del nuevo grupo “son sustancialmente diferentes” de los del grupo anterior, dictaminó el miércoles la jueza federal de distrito Margo Brodie en Brooklyn, Nueva York.

El fallo de Brodie se relaciona con una demanda interpuesta contra Visa por comerciantes en octubre. Sus reclamaciones son similares a las de un caso del Departamento de Justicia de EE. UU. presentado en un tribunal federal de Manhattan el mes anterior.

Visa había buscado eliminar a algunos de los comerciantes demandantes en los nuevos casos, alegando que ya habían liberado sus reclamos en el acuerdo de 2019. El fallo de Brodie significa que Visa probablemente quedará atrapada en litigios antimonopolio contra el gobierno federal y empresas privadas durante los próximos años.

El litigio anterior data de 2005 y también incluyó a MasterCard Inc. como demandada. El acuerdo incluyó a ambas compañías. Si bien algunos demandantes en esos casos llegaron a un acuerdo, aún hay litigios en curso que buscan modificar las prácticas comerciales de las compañías.

Entre las diferencias con el nuevo conjunto de casos según Brodie está el hecho de que sólo Visa fue demandada.

