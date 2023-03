Viva no puede terminar contratos en colectivo sin autorización: Mintrabajo

Este martes 28 de febrero la aerolínea Viva Air anunció la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Foto: Jose Vargas Esguerra

Ante la crisis económica que asegura tener Viva Air y la suspensión de operaciones que realizó por tal motivo, ha crecido el temor de los trabajadores de ser despedidos por la aerolínea.

Sin embargo, el viceministro de Empleo, Edwin Palma, le advirtió a la empresa que no puede sacar trabajadores en masa.“Recordamos a Viva Air, a los sindicatos y trabajadores que no se pueden suspender ni terminar contratos colectivamente, sin autorización del Ministerio del Trabajo y hasta ahora no se registra ninguna solicitud”, dijo.

Eso implica para la compañía que tiene que seguir cumpliendo sus responsabilidades con los empleados, aunque no brinde un servicio comercial o puede realizar la solicitud de despidos masivos al ministerio.

“Si la empresa quiere ofrecer planes de retiro voluntarios, deben ser libres de presión. Y estaremos atentos a ello”, añadió el viceministro. Frente a esto, Viva informó que de sus 1.250 trabajadores, menos de 200 se acogieron en el plan de retiro voluntario.

Vale recordar que la aerolínea de bajo costo y Avianca le solicitaron hace ocho meses a la Aeronáutica Civil permiso para integrarse bajo la figura de empresa en crisis, en abril de 2022 ya habían anunciado que los derechos económicos de Viva pasarían al mismo holding de Avianca.

En noviembre, la autoridad aeronáutica dijo no a la operación por considerar que implicaría riesgos para la competencia en el mercado y, por ende, para los consumidores. Avianca apeló. Sin embargo, el país nunca conoció esa decisión en segunda instancia, pues la autoridad aeronáutica anuló en enero su primera decisión por “inconsistencias” en el trámite.

Entre tanto, El Espectador pudo establecer que la Superintendencia de Transporte está elaborando un documento para intervenir la aerolínea Viva. Los alcances de esta decisión podrían servir para proteger los derechos de los usuarios y esclarecer realmente qué tan metida está Avianca en esta crisis del sector aéreo.

