Wall Street termina con alzas una semana de pesadilla

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza este viernes gracias a un rebote técnico al final de una semana de pesadilla. El Dow Jones ganó 1,47%, el tecnológico Nasdaq 3,82% y el S&P 500 2,39%.

Para los analistas de Wells Fargo, Wall Street se permitió “una pausa en forma de alza”, luego de cinco sesiones en rojo consecutivas del Dow Jones y un nuevo derrumbe del Nasdaq.

“Lo necesitábamos pero no es tal vez muy significativo todavía. Necesitaríamos varias sesiones de alzas para decir que lo peor quedó atrás y eso, francamente, me sorprendería. Hay que destacar que el repunte no se produce por una noticia en particular”, dijo Gregori Volokhine, presidente de Meeschaert Financial Services.

Pese al repunte de este viernes, en la semana el Dow Jones perdió 2,13%, y el Nasdaq 2,79%. Empresas que perdieron mucho en las últimas semanas, fueron muy buscadas y subieron: Roblox (+15,36%), Rivian (+9,88%), Snap (+8,70%), Netflix (+7,65%) o AMD (+9,26%).

En un ambiente de búsqueda de buenos precios, incluso algunos peso pesados de la bolsa subieron, por ejemplo Apple (+3,19% a 147,11 dólares).

Además de estas compras, la sesión estuvo marcada por operaciones de cobertura de operadores especulativos que estas últimas semanas apostaron a la baja de acciones e índices.

Este viernes se produjo un nuevo vaivén en la adquisición de Twitter por Elon Musk, que suspendió “temporalmente” la operación, aunque luego se reafirmó en su voluntad de compra.

“El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal a la espera de detalles que sustenten el cálculo de que las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios”, tuiteó este viernes Musk en su propia cuenta, donde tiene 93 millones de seguidores.

Musk señaló luego que seguía “comprometido” con completar la operación, mientras el mercado se preguntaba cuáles eran sus verdaderas intenciones. Twitter vale 25% menos que el precio de compra propuesto por el hombre más rico del mundo.