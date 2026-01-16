En Argentina, no en Venezuela, se medirá el éxito de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca, días después de que el Tesoro de EE.UU. finalizara un marco de swap cambiario por USD 20.000 millones con Argentina para ayudar a estabilizar su economía. Foto: Foto: Kevin Dietsch/Getty Images - Kevin Dietsch

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela ofreció la señal más clara hasta ahora de la intención de Donald Trump de reafirmar el dominio de EE. UU. en las Américas, pero es Argentina la que ofrece pistas sobre cuán exitosa puede ser, en última instancia, la llamada “Doctrina Donroe”.

Incluso antes de la impactante intervención en Caracas, Trump había recurrido con frecuencia a la agresión para intentar imponer su voluntad en América Latina: amenazó con el uso de la fuerza militar contra México, Colombia y Panamá, aplicó aranceles punitivos a...