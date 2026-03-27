En carro, bus y avión: así se moverán los colombianos esta Semana Santa

Mantenga una distancia prudente entre su vehículo y los que están adelante para que pueda reaccionar con más facilidad. Foto: Cortesía ANI

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Este fin de semana comienzan las celebraciones relacionadas con la semana mayor en Colombia y, con ellas, llega una breve temporada de reflexión, vacaciones o descanso. Por eso se espera que los colombianos se trasladen dentro y fuera del territorio por vía aérea o terrestre.

Una muestra de ello es que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), estima que durante esta Semana Santa se movilizarán alrededor de 8 millones de vehículos por los 41 corredores concesionados que suman un total de 7.427 km en 23 departamentos y en el Distrito Capital.

Además, se espera la movilización de 4.007.213 pasajeros en 336.175 vehículos despachados desde las terminales de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte.

Las medidas de seguridad

Como parte del plan para atender a los miles de viajeros, la ANI dispuso de un total de 6.450 personas en los corredores que incluyen personal operativo, recolectores, jefes de peaje, técnicos y supervisores.

Adicionalmente, se contará con un mayor número de personal en las estaciones de peaje, por lo menos 450 cangureras, para lograr agilidad en el recaudo y evitar congestiones.

Por su parte, la Superintendencia ha desplegado un equipo regional de 173 profesionales especializados en 74 municipios de 30 departamentos.

Debido a eso “tendrán presencia en 42 terminales, 31 zonas de ascenso y descenso, 38 aeropuertos, 5 estaciones de cable, y 27 cuerpos de agua, como muelles, puertos embalses, y represas. Estos profesionales recibirán las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones, en las infraestructuras del transporte”, enfatizó el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave.

Además, se realizará acompañamiento en la realización de operativos de inspección en 33 peajes de las principales vías del territorio nacional y en terminales.

En los operativos se realiza la verificación e inspección de vehículos y documentación, revisando seguros, SOAT, tarjeta de operación, licencias de conducción y revisión técnico-mecánica, además de acciones preventivas como alcoholimetría, control de sobrecupo y condiciones técnicas de los vehículos.

Cierres por lluvias y operación de las vías

Debido a la temporada de lluvias presente en el territorio nacional, 13 corredores viales tendrán especial atención por la susceptibilidad de eventos que pueda afectar la movilidad. Ellos son:

IP Chirajara - Fundadores (Corredor Bogotá-Villavicencio)

IP Cambao – Manizales

Santana – Mocoa – Neiva

Transversal del Sisga, Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

IP GICA

Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3

Autopista al Mar 1

Autopista al Mar 2

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca

Cauca corredor accesos Cali – Palmira

La ANI contará con por lo menos 700 equipos de maquinaria amarilla y vehículos tipo volqueta para contrarrestar cualquier eventualidad que se presente en los corredores concesionados a causa de la lluvia u otras posibles afectaciones.

Por su parte, el proyecto de concesión Tercer carril doble calzada Bogotá – Girardot pondrá en operación la totalidad del corredor para agilizar y mejorar la circulación entre las dos ciudades en la Semana Mayor de 2026.

Adicional a ello, la concesión dispondrá entre 11 y 17 personas tipo canguro para el apoyo del recaudo en los peajes Chinauta y Chusacá de acuerdo con la demanda en la operación. Esto se suma al reversible en sentido Girardot – Bogotá que se implementará en los días de mayor tráfico vehicular del plan retorno.

En el corredor Accesos Norte a Bogotá se dispondrá de mayor número de personal: 12 a 15 auxiliares tipo canguro, principalmente en los peajes Andes y Fusca en momentos de alto tráfico vehicular a la salida de la capital.

Estas serán las medidas en el Corredor Bogotá – Villavicencio:

Contraflujos: Se implementarán en intervalos no mayores a 90 minutos en puntos críticos como el Túnel Renacer y Guayabetal el sábado 28 de marzo y miércoles 1 de abril.

Plan Retorno (10 de abril): Cierre del sector UVAL hacia Villavicencio a las 2:00 p. m., habilitando el sentido único hacia Bogotá de 3:30 p. m. a 10:00 p. m.

Pico y Placa Regional: Ingreso a la capital por placas pares (12:00 p. m. a 4:00 p. m.) e impares (4:00 p. m. a 8:00 p. m.).

Por su parte, en Cambao – Manizales el corredor se enfocará en Coordinación especial con la DITRA para el tramo Murillo - Manizales, debido a la afluencia turística por el Nevado.

¿Qué se espera del tráfico aéreo?

En el marco de la temporada de Semana Santa, que comprende del viernes 27 de marzo al lunes 6 de abril, la Aeronáutica Civil proyecta una movilización masiva de 1.889.609 pasajeros a través de las terminales aéreas del país.

De acuerdo con los análisis técnicos de la Oficina de Analítica, la proyección de los viajeros que se movilizarán por las terminales aéreas del país durante la Semana Santa, se estima que un total de 1.889.609 viajeros se desplazarán por las terminales aéreas del país durante este periodo.

Se proyecta movilizar en vuelos nacionales 1.127.140 pasajeros, lo que representa el 60 % del flujo total estimado. Así mismo, se espera que 762.469 viajeros se movilicen en rutas internacionales, equivalentes al 40 % de la operación aérea para esta temporada.

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