En Colombia, la mitad de los clubes de fútbol se reconoce como empresa familiar

El negocio del fútbol colombiano mantuvo un desempeño positivo en 2024. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los activos totales de los clubes aumentaron 7,15 %, al pasar a $908.000 millones, mientras que el patrimonio creció 6,27 % y alcanzó los $350.000 millones al cierre de diciembre.

“Este comportamiento refleja una mayor capacidad de acumulación de recursos y evidencia una expansión sostenida en la solidez de las operaciones financieras”, dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

Las cifras también muestran que los ingresos ordinarios presentaron un aumento del 2,7 %, mientras que los que se derivaron de derechos deportivos, rendimientos financieros y otras fuentes crecieron 11,48 %.

Los ingresos por taquilla y abonos también aumentaron un 17,2 %. Para la entidad, este comportamiento es muestra de la recuperación de la asistencia a los estadios, así como el fortalecimiento del vínculo entre clubes y aficionados.

Recientemente esta autoridad adelantó una encuesta enfocada en el gobierno corporativo de 34 clubes deportivos de fútbol.

Parte de los datos que más llaman la atención es que estas empresas involuran un total de 6.837 accionistas. El 52,9 % tienen entre 5 y 10 accionistas; el 23% entre 101 y 300 accionistas y el 2,9% más de 4000.

“Aunque existe una significativa concentración de la propiedad en algunos casos se ha logrado la vinculación de numerosos accionistas minoritarios. Las sociedades con mayor número de accionistas son Azul & Blanco Millonarios FC S.A., América de Cali S.A. y Cortuluá Fútbol Club S.A”, precisó la superintendencia.

La encuesta también reveló que hay una destacada presencia de inversionistas extranjeros, especialmente en sociedades como Deportivo Pereira F.C. S.A., Club Deportivo Atlético Huila S.A., América de Cali S.A., Club Deportivo La Equidad S.A., Azul & Blanco Millonarios FC S.A., Real Soacha Cundinamarca S.A. y Fortaleza Fútbol Club S.A.

También que el 52 % de los clubes deportivos se reconocen como empresas de familia, de las cuales el 66,7% se encuentran en la primera generación y el 33,3% en la segunda. De esta clase de empresas solo el 38% cuenta con un plan de sucesión, lo cual representa un riesgo frente a la perdurabilidad de esta clase de organizaciones.

La mayoría de los clubes deportivos cuenta con juntas directivas conformadas por cinco miembros principales (el 62%); otras con 3 (el 35 %) y cuatro (3 %).

“Es conveniente integrar juntas con números impares para evitar bloqueos y que no sean demasiado grandes. En esta materia se observa una conformación de estas juntas de acuerdo con estas recomendaciones”, apunta la superintendencia.

El liderazgo femenino solo cuenta con una participación del 26,2 % entre los miembros principales de las juntas directivas. La recomendación que hace la entidad es a continuar fomentando la vinculación de las mujeres en la administración de las compañías.

“El 25,5% de los miembros principales de las juntas directivas desempeñan cargos directivos en el club deportivo, mientras que el 48,3 tienen la calidad de accionistas. El 41% de los miembros de juntas directivas se encuentran entre los 46 y los 55 años; el 38% tienen más de 56 años; el 14,7% está entre los 35 y 45 años y solo el 2,9% son menores de 35 años”, se lee en el reporte.

Si se analiza la formación de los miembros directivos, el 47,1 % cuenta con formación en ciencias económicas y contables, mientras que los profesionales en ciencias de la salud y el deporte tienen un peso del 11,8 %, al igual que los abogados.

“En el 64,7% de las sociedades la junta directiva no es evaluada. La evaluación de la junta directiva es fundamental porque ayuda a identificar fortalezas y debilidades, mejorar la eficacia de la toma de decisiones, asegurar la alineación con los objetivos estratégicos, fomentar la mejora continua y garantizar una gobernanza sólida y responsable”, advierte la Supersociedades.

En cuanto al control de los clubes, se registró que en 17 lo ejerce el grupo empresarial; en 11, personas naturales y, en 6, matrices extranjeras.

“Las estructuras adecuadas de gobierno corporativo son fundamentales porque fomentan la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, lo que mejora la confianza de los inversores y clientes, facilita el acceso a financiamiento y fortalece la sostenibilidad y el valor a largo plazo de las organizaciones”, concluyó Billy Escobar.

