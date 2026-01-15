¿En cuántos países está Juan Valdez? La marca colombiana fortalece su presencia global

Juan Valdez en Egipto Foto: Cortesía

Según la firma BrandValorum, Juan Valdez se ubica entre las 30 marcas más valiosas de Colombia, superando a compañías como Frisby y Crepes & Waffles, y situándose por debajo de otras como Bancolombia y D1.

Parte de ese posicionamiento se debe a sus apuestas por consolidar su negocio no sólo en Colombia, sino en el mundo. Hoy Juan Valdez tiene 288 tiendas internacionales, distribuidas en 20 países: Aruba, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Kuwait, México, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República Dominicana y Turquía.

La lista es más extensa si se tienen en cuenta los puntos de retail, es decir, las estanterías en las que se encuentran sus productos. Según lo informado por la marca, su café está presente en 15.361 puntos de venta ubicados en 34 países: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Holanda, Honduras, Islas Mauricio, México, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Trinidad y Tobago, Turquía, UAE y Uruguay.

Esta no es una lista estática, pues frecuentemente Juan Valdez informa su llegada a nuevos mercados. Los más recientes, con inauguración de tiendas, fueron Brasil y Dubái (en Emiratos Árabes Unidos).

En cada uno de estos nuevos puntos, la marca busca adaptarse a los clientes que los frecuentan. Por ejemplo, en Dubái no solo se ofrece un café con la calidad que caracteriza al producto colombiano, sino que también ofrece una experiencia de sofisticación y estilo de vida acorde con la identidad de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

“Cada detalle de la nueva tienda Juan Valdez de Dubái Mall (destino turístico que al año recibe más de 100 millones de visitantes), desde la arquitectura interior que integra materiales cálidos como la madera y la terracota con vegetación tropical y aromas a café recién molido, hasta el menú, ha sido cuidadosamente diseñado para rendir un homenaje al origen colombiano mientras se integra con naturalidad al pulso cosmopolita de la ciudad”, informó en su momento Juan Valdez.

China, un mercado estratégico

En la línea de consolidar nuevos mercados, Juan Valdez anunció recientemente que está definiendo la operación de cafeterías y tiendas en China, así como en otros países de Asia.

Sin embargo, el gigante asiático no es un mercado nuevo para la firma cafetera, ya que hoy hace parte del listado de naciones donde la marca Juan Valdez se encuentra en las estanterías de ciertos comercios.

“China es un mercado de alto interés para la marca y la compañía mantiene un seguimiento y análisis permanente de sus dinámicas de consumo, tamaño y oportunidades de desarrollo. Desde hace varios años, Juan Valdez ha desarrollado y mantiene negocios activos en la nación concentrados en la distribución de su portafolio de café empacado en canales digitales y de e-commerce, en plataformas como T-Mall, JD.com, Dewu y Tik-Tok, que representan un eje clave para la consolidación de la marca en este mercado, con distribuidores oficiales y autorizados”, informó la marca.

Todas estas cifras son el resultado de 15 años de trabajo en los que Juan Valdez ha avanzado en un plan de expansión global, convirtiéndose en un referente de la calidad que tiene el café de exportación colombiano.

