En el último año, la tasa de desempleo para la población LGBTI fue del 16,2 %

Comercio y reparación de vehículos es la actividad que más emplea a la población LGBTI en Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró el panorama que tiene el país en materia de inclusión laboral para la población LGBTI. En el último año (abril de 2021 - marzo de 2022) la tasa de desempleo para este grupo poblacional fue del 16,2 %, lo que es 3,2 puntos porcentuales más que el dato consolidado por el resto de la población en el país.

Lo anterior se traduce en que hay 60.000 personas de esta comunidad en condición de desempleo, otras 312.000 sí cuentan con un trabajo (la tasa de ocupación es del 60,2 %, que es 3,3 % más alta que la de la población no LGBTI) y 146.000 están por fuera de la fuerza laboral (por motivos de estudio, labores de cuidado del hogar no remuneradas, porque sienten desaliento de buscar empleo, o porque dependen de una renta o pensión, entre otros factores).

La rama de actividades que más ocupa a la población LGBTI es comercio y reparación de vehículos, con 55.000 trabajadores. A esta la siguen administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (50.000), actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (38.000), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (34.000) e industrias y manufacturas (34.000).

En contraste, las que menos cuentan con una participación de esta población son información y comunicaciones (9.000), construcción (16.000), transporte y almacenamiento (17.000), alojamiento y servicios de comida (23.000) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (25.000).

“Ahora bien, al hablar de la posición ocupacional de las personas ocupadas se evidencia que las personas LGBT son, en su mayoría, obreros/as o empleados/as de empresa particular (48,6%) y trabajadores/as por cuenta propia (39,4%). Por su parte, la posición ocupacional de las personas no LGBT ocupadas se ubica principalmente como trabajadores/as por cuenta propia (44,0%), seguido de obreros/as o empleados/as de empresa particular (40,9%)”, concluyó el DANE.

