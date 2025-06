¿En manos de quién quedó el dominio .CO para los próximos diez años?

Dominio .CO Foto: Archivo

¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas páginas web terminan en .com, .es, .org o .net? Esto se debe al dominio de nivel superior o TLD (por sus siglas en inglés), un elemento clave que aporta identidad y contexto a cada sitio web.

Los TLD pueden reflejar el tipo de entidad detrás del sitio: por ejemplo, las empresas suelen usar .com, las organizaciones sin ánimo de lucro prefieren .org y las instituciones educativas utilizan .edu. También pueden indicar una ubicación geográfica, como .fr para Francia, .ar para Argentina o .co para...